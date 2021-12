Z vyšetřovacích spisů vyplývá, jak Berbr úkoloval šéfa rozhodčích Chovance

Právě redaktoři tohoto serveru měli možnost nahlédnout do vyšetřovacího spisu, s nímž pracují kriminalisté a jenž nese název "akce Šváb". Právě v těchto dokumentech jsou k dispozixi i přepisy odposlechů a textových zpráv mezi Romanem Berbrem a Jozefem Chovancem, tehdejším šéfem komise rozhodčích.

Legendární fotbalista měl být tím, koho si měl Berbr podle krminalistů ovinout kolem prstů a vodit ho tak, jak si sám přeje. "Berbr psal Chovancovi, co kde má říkat, kdo budou členové jeho komise, kdo pomocní odborníci komise, s kým se má stýkat či mu psal scénáře, jak má jednat. Zároveň mu předával pokyny, že nesmí nikde sdělit, že se stýká s Romanem Berbrem," poznamenal si jeden z vyšetřovatelů ve spisu.

Vyšetřovací spis podle všeho nabzí velmi zajímavé čtení především tehdy, kdy cituje hovory mezi Berbrem a Chovancem. "Josef, když už si ten Hrubeš a Příhoda včera udělali ze všech pr**l, tak mám nápad. Co kolo, to prů**r s videorozhodčíma. Dej mě v po návrh na odvolání Hrubeše, stejně ho má připravené Filípek a já ho v ut na VV odvolám. Řízněte do toho, stejně tvůj nikdy nebude," měl 1. září 2018 úkolovat například Berbr již bývalou hlavu mužů s píšťalkou. Ve zprávých se píše o Josefovi, i když se Chovancovo křestní jméno píše Jozef. PO pak znamená "pondělí", UT "úterý" a VV "výkonný výbor". Na tento Berbrův úkol měl Chovanec podle spisu odpvědět: "Ahoj to je dobrý nápad.. Jsem v Liberci na zápase s Ostravou."

Tento hovor měl pokračovat následujícími Berbrovými slovy: "D je taky pro a v po vydá Dukla něco na veřejnost a Šádek je podporuje…s*al bych na něj, nikdy již nebude náš." Písmenem D má být označena partnerka Romana Berbra Dagmar Damková, která byla tehdy mimo jiné členkou výkonného výboru.

Zasaďme do kontextu, že tento hovor se měl týkat ligového duelu mezi Spartou a Duklou, který skončil 2:0 pro letenské, přičemž v duelu sudí Pechanec nenařídil penaltu po ruce sparťanského Martina Frýdka. Po tomto utkání pak měl být sudí Příhoda sedící tehdy u videa zkritizován za to, že nedodal hlavnímu sudímu dostečně průkazné záběry.

Je s podivem, že právě Berbr takto úkoloval Chovance, přestože k tomu ze své pozice neměl žádnou kompetenci. Stejně tak nebylo v jeho kompetenci řešit odvolání Romana Hrubeše, jenž stál za videosystémem VAR v českém fotbale.

Berbr napsal Chovancovi i řeč, navrhoval také rozhodčí do jednotlivých zápasů

A není to jediná věc, nad kterou by měl při pohledu do vyšetřovacího spisu nejedenn fotbalový fanoušek kroutit hlavou. Berbr měl připravit i řeč Jozefa Chovance členům výkoného výboru, které tak přesvědčoval k tomu, aby ho zvollili do čela komise rozhodčích. "Jednání na VV: 1. Mam chuť to dělat - oslovil mě předseda 2. Chci přinést klid mezi rozhodčí a kluby 3. Řídit spíše managersky - obklopit se odborníky 4. Chci zlepšit postavení rozh (R) na mezinárodní scéně 5. Chci spolupracovat s nižšími složkami - Cechy + Morava (je úbytek R)," napsal Chovancovi Berbr a poslušný Chovanec to takto členům výkonného výboru nekonec i řekl.

Tyto notičky pak pokračovaly následovně: "6. Vytvořit mezi R dobrou pohodu. Do zvolení nepouštět žádná jména, kdyby někdo dotaz, skočím do toho a zastavím to. Po zvolení požádej cca o hodinu času - že jsi zatím při různých jednáních nikomu nic neslíbil, že to potřebuješ obvolat. Já do toho skočím a budu tě chtít na krátké jednání s předsedou a Zlámalem (jen Zlámal vše vybleje pak-počítej s tím)." Dodejme, že Zlámal byl tehdejším moravským místopředsedou.

Chovanec dostal od Berbra i úkol, jak se má zachovat po svém zvolení do funkce. Jak měl nerýsovana setkání, kterého se zúčastnil on, tehdejší předseda FAČR Malík, Berbr a Zlámal. "Tam se tě zeptam, jaké máš jména a co by měli dělat - to co odpovíš, pak musí být stejné za hodinu, až budeš předkládat komisy 1. Chci místopředsedu, odborníka na R - s mezinárodní historií - Martin Wilczek 2. Chci odborníka, který povede delegáty - současný ligový delegát - Pavel Mareš 3. Chci odborníka na přestupky a video - specialistu - Romana Hrubeše," napsal mu konkrétně.

Úkolování zdárně pokračovalo: "4. Chci, aby sekretářem byl Patrik Filípek - zaměstnanec Reefere departmentu FAČRu. 5. Chci, spolupracovat a chtěl bych, aby občas přišla do KR - Dagmar Damková a to z důvodů mezinárodních rozhodčích 6. Chci, aby do KR pravidelně docházel jako šéf vzdělávání a šéf konvence UEFA - Miroslav Liba."

Co se týe osby Miroslava Liby, tak ten byl tehdejším členem výkonného výboru. Nemůže pak nikoho pochopitelně překvapit, že to všechno dopadlo nakonec naprosto přesně tak, jak si to Berbr nalinkoval. A úkoly k povolebnímu jednání pokračovaly: "7. Chci od vás dnes, aby jste vzali na vědomí listinu hlavních R, listinu AR a listinu delegátů 8. Tyhle lidi jsem si vybral a chtěl bych, aby jste mě žádné jiné do KR nepodsouvali, takto bych chtěl začít. My s tím nahoře budeme souhlasit, ty pak půjdeš za Tulingrem a Filípkem, oni tě dají listiny R a pak pípneš, žes připraven a to samé řekneš na VV. Klidně si to nech napsané, jen prosím, dodržme postup, jinak nám vznikne víš kvůli komu chaos. Citlivý dotaz může být na nasazování R na utkání - tvoje odpověď… chci to již i kvůli sobě a možnému spolčování se Spartou, stejně jako je to na UEFA, reefere department dá návrh do KR a KR shálí, nebo udělá změnu."

Z toho všeho vyplývá, že Berbr měl, co se týče tehdejší komise rozhodčích, všechno ošefované. Kryl Chovance i tím, aby na veřejnosti spojován přííliš s pražskou Spartou, ve které před tím působil jako hráč, trenér i funkcionář.

Berbr s Chovancem byli v kontaktu i po zápasech Plzně s Libercem (4:1 pro Plzeň) či Slavie s Teplicemi (3:0 pro Slavii). Tehdy druhý muž českého fotbalu zasahoval do nasazování rozhodčích do jednotlivých zápasů. V přrvně zmiňovaném duelu sudí Proske měl udělit červenou kartu plzeňskému Romanu Hubníkovi, ale ten ji nakonec nedostal. vyloučen byl naopak na druhé straně Baluta za protesty. Duel Slavie s Teplicemi měl pak coby sudíí na starost Pechanec, jenž měl za bezbrankového stavu nařídit prapodivnou penaltu pro sešívané.

"Nehrotte tu situaci s Pechancem a Proskem…jen zitra normalne pojmenovat a tot vse…mame narodak, na tohle se**m, yes!!??" měl psát tehdy konkrétně Berbr Chovancovi. Ten měl pak odpolvědět: "OK, rozumím."

Výsledek? Zatímco sudí Proske dostal stop na čtyři zápasy, Pechanec vyvázl bez trestu.

Jak pak také zmiňují redaktoři Seznam Zpráv, v inkriminovaných sezónách pak měl Roman Berbr nejen tak ledajaké vztahy jak s Viktorií Plzeň, tak i s pražskou Slavií.