Zemřel slovenský fotbalista Titus Buberník. Člen stříbrného týmu z Chile 1962

O Buberníkovi, jenž třiadvacetkrát ve své kariéře blékl československý dres a který v něm pětkrát skóroval, slovenský fotbalový svaz napsal: "Elegance mu byla vlastní jako dýchání. V životě i ve fotbale, v dresu i v saku právníka, pod basketbalovým košem i v kopačkách. Kdyby ke jménu patřil jednoslovný přívlastek, bylo by to slovo džentlmen."

Kromě reprezentační kariéry měl bohatou kariéru na klubové úrovni. V československé lize totiž nastoupil celkem k 276 duelům, přičemž 264 z nich nastoupil v dresu Červené hviezdy Bratislava (později Inter Bratislava), se kterým se mu podařilo získat v roce 1959 ligový titul.

O rok dříve se poprvé objevil v reprezentaci a to v rámci světového šampioinátu ve Švédsku. Dva roky na to se zúčastnil historicky prvního evropského šampionátu, kde Čechoslováci získali bronz. V Chile 1962 pak byl součástí týmu, který získal na MS stříbro, nutno však dodat, že Buberník tehdy nenastoupil ani do jednoho zápasu.

Když se chýlila 60. léta ke svému konci, rozhodl se Buberník vyzkoušet zahraniční angažmá, když přestoupil do LASK Linec. Po konci své fotbalové kariéry pak pracoval jako právník.

Jako fotbalista byl ceněn na mezinároním poli, vždyť se jedná o prvního slovenského fotbalistu v historii, který získal první body v anketě Zlatý míč časopisu France Football, v níž se v roce 1959 umístil na 17. příčce. V roce 2017 pak vešel do Síně slávy slovenského fotbalu.