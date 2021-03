Změna! Kouč Šilhavý bude moct i proti Belgii využít české legionáře z Bundesligy

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Už si celý svět zvykl, že během koronavirové pandemie není nikdy nic jistého do poslední chvíle. A týká se to pochopitelně i fotbalu. Tentokrát se to týká české fotbalové reprezentace. Ta totiž několik dní počítala s tím, že se v sobotním utkání kvalifikace na MS 2022, které Češi odehrají proti Belgii v pražském Edenu, neukážou v základní sestavě s českými legionáři z německé Bundesligy, tedy se čtveřicí Vladimír Darida, Patrik Schick, Jiří Pavlenka a Pavel Kadeřábek. A to kvůli tomu, že nás Německo mělo za nebezpečnou zemi ohledně koronaviru pro lidi v Německu, kteří by tak neměli do Česka cestovat. V pátek se ale Německo rozhodlo tato opatření vůči České republice změkčit, vzhledem k tomu, že se v posledních dnech v Česku situace ohledně počtu nakažených covidem začíná zlepšovat. Proto tak zmiňovaná čtveřice hráčů bude moct proti Belgii nastoupit.