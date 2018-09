Hokejové MS by mělo být u nás v roce 2024. Konečné rozhodnutí padne v květnu

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Praha - Tuzemští hokejoví fanoušci se pomalu můžou začít na další hokejový světový šampionát, který se bude konat na českém území. Zástupci Česka, Ruska a Švédska v Mezinárodní hokejové federaci IIHF, jejíž kongres probíhal dva dny na Maltě, se totiži dohodli na tom, že hokejové MS by se v České republice mělo konat v roce 2024 a bude to tak po devíti letech, co se světový šampionát do Česká zase vrátí. Tento návrh podpořilo i samotné vedení IIHF. Definitivum však padne z jejich strany až během příštího MS v Bratislavě, tedy v květnu 2019.