Říha odtajnil svou první nominaci. A přitom zkritizoval českou extraligu

Jan Štencel, Radim Zohorna (oba Kometa Brno), Radovan Pavlík (Hradec Králové a Patrik Zdráhal (Vítkovice). Právě toto kvarteto má šanci během turnaje Karjaly poprvé se představit jako čeští reprezentanti. Mimochodem, zmiňovaný Pavlík z východočeského klubu je nejmladším členem v úterý Milošem Říhou zveřejněného výběru.

Sedmadvacetičlenný kádr tvoří nejen desítka hokejistů z extraligy, ale i další desítka hráčů působicích v ruské KHL, tři z Finska a dva ze Švédska a Švýcarska. "Může se zdát, že se vracíme trošku zpátky a mužstvo je trochu starší, ale ta výkonnost hráčů v Evropě je pořád výraznější než v extralize, která se nám zdála na začátku sezony slabší," vysvětlil desetičlennou extraligovou enklávu v národním týmu Říha.

V reprezentaci se spolu potkajíhne dva z trojice bratrů Zohornových. Tomáš, jenž má již za sebou 69 startů v národním dresu, narozdíl od Radima a Hynka bude tentokrát chybět. Nový realizační tým, jenž vedle Miloše Říhy tvoří i Robert Reichel, Karel Mlejnek a kouč gólmanů Zdeněk Orct pak také povolává následující trio brankářů a to Jakuba Kováře z Jekatěrinburgu a Patrika Bartošáka z Vítkovic a Šimona Hrubce z Třince. "Jakuba Kováře budeme brát jako jedničku tohoto výběru, jeho výkony určitě všichni dobře vnímají," řekl Říha k osobě jednoho z mužů s maskou.

Na Karjale se také objeví ti reprezentanti, jež se tento rok představili hned na obou velkých sportovních akcích, tedy na Zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu a na mistrovství světa v Dánsku. Michal Jordán (Chabarovsk), Jakub Krejčík z finské Raumy a útočníci Roman Horák (Växjö), Robert Kousal (Brynäs), Dominik Kubalík (Ambri-Piotty), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk) a Michal Řepík (Slovan Bratislava) se objevili v národním týmu letos v Dánsku, v Jižní Koreji pod pěti kruhy pak nastupovali obránci Michal Jordán a Jan Kolář z Chabarovsku, Vojtěch Mozík z Podolsku, Jakub Nakládal z Jaroslavle a v útoku Horák, Kubalík, Řepík a Sekáč.

Vedle již výše zmiňovaného Jiřího Novotného se po delší pauze v reprezentaci objeví i obránce Petr Zámorský působící aktuálně v Hradci Králové, který naposledy reprezentoval v listopadu roku 2016, mezi navrátilce se pak může řadit i gólman Kovář, který pro změnu čekal na svou další šanci v národním týmu od února loňského roku.

Říha se na úvod své reprezentační štace opřel do extraligy

„Zjistili jsme, že nám v extralize chybí dominance a vyrovnanost výkonů jak hráčů, tak mužstev. Liga se rozjíždí pomalu, moc kvalitních zápasů jsme neviděli,“ řekl mimo jiné v úvodu úterní tiskové konference Miloš Říha.

Narážel tak i na fakt, že mladých hokejistů se po extraligových kluzištích mnoho neproducíruje, ve výkonnostních tabulkách kralují spíše ti starší a tudíž zkušenější. Stačí se pouze podívat na TOP 100 hráčů bodování Tipsport Extraligy, kde nalezneme pouze dva hráče ve věku 20 let. Nijak růžovvé to není ani v žebříčku padesáti nejlepších hráčů kanadského bodování. Tam nalezneme jen šest hráčů mladších 25 let, přičemž ještě jeden z nich je lotyšské narodnosti.

„Mladé hráče máme skoro všechny v Americe,“ povzdychl si reprezentační stratég a pokračoval: „Musíme se vrátit k tvrdé práci jako třeba Rusové. S hráči pracují tvrdě, nekompromisně. To nám trošku chybí. Na to bychom se měli dívat, aby se mužstvo zvedalo a hráči byli konkurenceschopni světu, který nám utíká. Hráče musíme začít vychovávat k pracovitosti. Ne jen k tomu, aby se dostali na úroveň extraligy a to jim stačilo. Nechci urážet nikoho ze starších hráčů, jenže oni jsou u nás pořád nejlepší. A to je pro mě málo. Já bych chtěl, aby mladí hráči vytvářeli konkurenci.”