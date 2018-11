Návrat se nekoná. Zranění nedovoluje Novotnému zúčastnit se Karjaly

— Autor: -ddh / EuroZprávy.cz

Praha - Naposledy se pětatřicetiletý útočník Jiří Novotný objevil v dresu českého hokejového národního týmu v květnu před třemi lety a když se během minulého týdne dostal do první nominace nového trenéra české reprezentace Miloše Říhy na blížící se tradiční finský turnaj Karjaly, všichni očekávali jeho návrat. Toho se ale nakonec hokejoví fanoušci o víkendu nedočkají, jelikož si přivodil svalové zranění. Místo něho tak Říha povolává do národního týmu Tomáše Vincoura z Hradce Králové. A není to jediná změna, kterou musel reprezentační stratég udělat. Zranění nepustí na Karajala Cup ani duo obránců Jan Košťálek a Tomáš Pavelka, které pro změnu nahradí Milan Doudera a David Musil (oba z Třince).