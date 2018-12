Druhá Říhova nominace žádného nováčka v týmu nepřinesla. Vrací se však Němec s Gulašem

Dalším navrátilcem do reprezentace, jenž se ve druhé nominaci, kterou ve své funkci veřejnosti Miloš Říha představil, objevuje, je útočník Jiří Novotný působící v Ambri-Piotty. Ten už figuroval i v první Říhově nominaci určené pro listopadový Karjala Cup, nakonec se ale tohoto finského turnaje tento hokejista, který se naposledy v dresu národního týmu představil fanouškům na domácím světovém šampionátu před třemi lety, se nakonec kvůli zranění neukázal.

Jak Ondřeje Němce, tak Milana Gulašeho museli Miloš Říha se svým asistentem Robertem Reichelem přesvědčovat, aby změnili svůj názor na své působení v reprezentaci. Pro prvně jmenovaného hokejistu se bude jednat o první start v národním týmu poté, co po letošních Zimních olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu oznámil konec reprezentační kariéry. "Ondra sice řekl, že už končí, ale pořád si myslíme, že jeho výkonnost je na takové úrovni, že do reprezentace patří," myslí si o tomto bekovi samotný stratég Říha. Ten se také vyjádřil k návratu Milana Gulaše, jenž naopak o letošní Hry přišel kvůli vleklému zdravotnímu problému a přišel tak o svou první účast pod pěti kruhy. "Hovořili jsme s ním, také už nechtěl reprezentovat, ale domluvili jsme se, aby to ještě zkusil. Myslím, že na extraligové scéně je to jeden z nejlepších hráčů u nás."

V kádru tvořící dvanáct hráčů tuzemské extraligy, devět hokejistů hrající ruskou KHL, tři hrající ve Finsku, dva ve Švýcarsku a jednoho ve Švédsku, se nachází hned několik hráčů, kteří zažijí poprvé starty pod koučem Milošem Říhou, který po předchozí sezóně nahradil Josefa Jandače. Jsou to konkrétně brankář Dominik Furch z Čerepovce, obránci Jakub Kindl z Plzně a Ondřej Vitásek z Kunlunu z KHL a útočníci Ondřej Roman z Vítkovic, Michal Bulíř z Magnitogorsku (pro kterého to bude teprve třetí start za reprezentaci) a Tomáš Zohorna z Chabarovsku. Hokejista Filip Pavlík se pak zúčastnil letního soustředění, letos na Karjalu se ale taktéž ještě nedostal.

Nominace českých hokejistů na turnaj Channel One Cup v Tampere a Moskvě (13. až 16. prosince):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 5 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Oceláři Třinec; 2), Dominik Furch (Čerepovec/KHL; 26).

Obránci: Milan Doudera (38 zápasů/1 branka), David Musil (oba Třinec; 8/0), Ondřej Němec (123/13), Jan Štencel (oba Kometa Brno; 2/0), Filip Pavlík (6/0), Petr Zámorský (oba Hradec Králové; 45/2), Jakub Kindl (Plzeň; 22/2), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 70/5), Jakub Krejčík (Lukko auma/Fin.; 77/1), Ondřej Vitásek (Kunlun/KHL; 37/2)

Útočníci: Dominik Kubalík (45/11), Jiří Novotný (oba Ambri-Piotta/Švýc.; 148/24), Milan Gulaš (Plzeň; 45/4), Radovan Pavlík (Hradec Králové; 2/1), Ondřej Roman (Vítkovice; 16/4), Michal Bulíř (Magnitogorsk; 2/0), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 31/8), Robert Kousal (Brynäs/Švéd.; 50/8), Andrej Nestrašil (Nižněkamsk/KHL; 21/4), Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL; 60/20), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 44/3), David Tomášek (Jyväskylä/Fin,; 14/3), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 5/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 69/12)