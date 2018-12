Po Rusech i Švédové. Češi ani na druhý pokus nepoznali v Moskvě pocit vítězství

Novinky MPSV: Co se mění v roce 2019?

Jak bylo jasné už před začátkem turnaje, kouč Miloš Říha postaví do branky během moskevského turnaje všechny tři gólmany a tudíž tak nebylo žádné překvapení, když se tentokráte do svatyně postavil Patrik Bartošák. Kromě toho se pak v defenzivě opět objevili Jan Štencel a Jakub Krejčík, kteří v sobotu proti Rusku měli volno.

Ze začátku zápasu předvádělo české mužstvo, jež v hlavách mělo sobotní porážku s Ruskem, velice opatrný hokej a nakonec mohli být rádi, že i tentokrát nedostali v zápase jako první branku. Mohlo se tak totiž stát v 9. minutě, kdy Bromého střelu dokázal vychytat Bartošák.Tomu tak následně mohl děkovat obránce Krejčík, po jehož chybné rozehrávce se Rusům tato příležitost naskytla. Poté zahrozili i Češi, konkrétně nováček Ondřej Beránek z Karlových Varů, jenž poté, co se natlačil do švédského brankoviště nakonec poslal kotouč za brankovou čáru, ovšem po konzultaci s videorozhodčím muži s píštalkou gól nakonec neuznali. A to proto, že těsně před tím, než se kotouč v brance objevil, byla švédská klec posunuta.

Češi přežili v první třetině i spolupráci bratří Davidssonů, po které zazvonila tyčka Bartošákovy branky a právě to nakonec Seveřany mrzelo, neboť zanedlouho z levého křídla Tomáš Zohorna vypálil a to tak, že si puk našel mezírku mezi Johanssonovými betony a zaplul tak za jeho záda. Poprvé pod Říhovým vedením tak Češi v zápase vedli 1:0.

Na dvvoubrankový náskok mohl navýšit z kraje druhé části hry po brejkové příležitosti Lenc, jemuž nahrával aktivní Kubalík, kotouč ale nakonec skonšil na betonech švédského brankáře. Úspěšná však byla česká akce ze 29. minuty, Beránek z otočky nahrál před branku volnému Zdráhalovi a na jeho zakončení gólman Johansson nedosáhl, 2:0 pro Česko. Tehdy se zdálo, že je český tým na dobré cestě za vylepšení si nálady, jenže už po 63 vteřinách se Švédům podařilo snížit. Dezorientovaná česká obrana nedokázala puk odehrát do bezpečí, naopak nejprve Švédové trefili tyč, z dořážky do odkryté klece se už ale mohl Larsson radovat, 2:1. Stejný švédský reprezentant pak po odrazu puku od obránce Němce zanedloho i vyrovnal.

Zatím černou můrou českého národního týmu pod Milošem Říhou jsou přesilové hry. V nich ještě totiž nedokázal skórovat a nejinak tomu bylo i v tomto zápase. V 50. minutě i tak mohl být blízko k tomu, aby si vedení mohl vzít zpět, kdyby ovšem Zohorna nezamířil puk přímo do Johanssonovy lapačky. Do prodloužení se nakonec duel nedostal, v době, kdy do záverečné sirény zbývaly tři minuty, dostal za Bartošáka puk Lindqvist. Jelikož záverečné power play kýžený vyrovnávací gól už nepřinesl, Češi se Švédskem prohráli 2:3.

Konečný výsledek zápasu turnaje Poháru prvního programu (16.12.2018):

Česko - Švédsko 2:3

Branky: 14. Zohorna, 29. Zdráhal - 30. a 35. Larsson, 57. Lindqvist