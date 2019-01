Hráči "dvacítky" se pustili do kouče Bokroše. Ten nakonec chce na lavičce skončit

"Celá komunikace během MS byla hrozná, jakou špatnou náladu trenér v týmu dělal, to se nedá popsat. Byl to úplný blbákov a amatérismus," napsal mimo jiné na svém facebookovém účtu Martin Pospíšil, hráč slovenské "dvacítky", která nakonec na šampionátu ve Vancouveru skončila osmá poté, co ve čtvrtfinále nestačila na Rusy. Na paškál si vzal nejen Ernesta Bokroše, ale i manažera týmu Roberta Ulehlu.

Devatenáctiletý hokejista popsal dění ve slovenském týmu, jehož součástí se stal až tehdy, co o něj stál generální manažer Miroslav Šatan. Z hráčovo prohlášení vyšlo také najevo, že se měl Bokroš hádat se svým realizačním týmem přímo před hráči, přičemž pak měl kapitána s asistentem nabádat k tomu, aby své spoluhráče seřvali.

Manažer týmu Robert Ulehla zase měl Pospíšila nechat na letišti s tím ať si sežene taxi, přestože ho hráč žádal ať ho vyzvedne.

Martinu Pospíšilovi pak skrze své prohlášení přitakával jeho spoluhráč Fafrák. Ten mimo jiné uvedl, že ani servis v rámci týmu nebyl zrovna na nejvyšší úrovni. "Tak špatného trenéra jsem ještě neměl. Z výstroje jsem dostal jen hokejky, sami jsme si prali prádlo," napsal.

Bokroš měl problémy už před šampionátem. Obvinili ho z braní úplatků

Na hlavu Ernesta Bokroše se snášela kritika ze strany veřejnosti i před světovým šampionátem ve Vancouveru. Fanoušci totiž sepisovali petici za jeho odstoupení poté, co byl Bokroš obviněn z korupce, jež tak měla určit kteří hráči se nakonec do závěrečné nominace dostanou. Když se k tomu nyní přidala kritika samotných hráčů, nezbylo Bokrošovi nic jiného, než rozhodnutí skončit. "Je mi líto, že něco takového musíme řešit. Pokud měl někdo takový problém, mohl se ozvat v průběhu turnaje. Pro mě je prvořadá rodina a tato kauza ji zasáhla. Žádná práce za to nestojí. Pokud máme být takto dehonestováni, tak to nebude chtít dělat nikdo. Nemám chuť pracovat za takovýchto okolností," uvedl kouč, jenž v roce 2004 získal ligový titul se Zlínem a jenž na lavičce slovenské "dvacítky" působil již od roku 2012.

Ke kritiziujícím hráčům Pospíšilovi a Fafrákovi navíc uvedl, že právě kritika z jejich strany není opravněná a prozradil, že s nimi měl v týmu určité problémy. "Po Fafrákovi jsem šel. Kdybych tak neučinil, zápasy by odflákl. V určitých fázích jsem na něho byl zlý, ale sportovně, možná to těžce snášel. Má jeden problém, nemá rád tvrdou práci. Pospíšil je šikovný hokejista, ale jako centr nemohl hrát v prvních dvou formacích kvůli přetlaku. Třetího centra hrát nechtěl, a tímto způsobem znehodnotil své spoluhráče," řekl končící trenér.