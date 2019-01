Hokejové Pardubice se topí v problémech. Kvůli jízdě v opilosti skončil trenér gólmanů

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

K inkriminované nehodě mělo dojít konkrétně mezi Přeloučí a Valy. Podrobnosti pro Sport.cz připojil tiskový mluvčí pardubické policie Jan Tesař. „Řidič ročníku narození 1978 osobního automobilu Volvo přejel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetl s felicií. Oba řidiči byli převezeni k lékařskému vyšetření do nemocnice," řekl a pokračoval: „Oba řidiči se na místě podrobili dechovým zkouškám na alkohol. Zatímco řidič felicie nic nenadýchal, u šoféra Volva tomu bylo jinak. „Řidič ročníku 1978 nadýchal při dechových zkouškách 1,79 a 1,8 promile. Nehoda je předmětem dalšího šetření."

Jaké výsledky ukázala zdravotnická vyšetření, to přiblížil mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. „Střetem utrpěly zranění dvě osoby. Jeden muž byl převezen s povrchovým poraněním krku a druhý se zhmožděním hrudníku a hlavy do Pardubické nemocnice," prozradil.

Čtyřicetiletý Adam Svoboda během své hráčské kariéry působil především v české extralize a to v následujících klubech: Pardubice, Slavia, Plzeň a Hradec Králové. S pražským klubem se mu dokonce podařilo vybojovat mistrovský titul a stalo se tak v roce 2008, o pět let později si tu samou radost zopakoval v plzeňském dresu. Kromě toho odehráli 32 utkání v dresu národního A-týmu, se kterým dokázal vyhrát světový šampionát v roce 2005. Rok na to v Rize pomohl vybojovat pro změnu stříbro.

Východočeský extraligový klub skutečně v posledních letech neprochází zrovna nejšťastnějším obdobím. Připomeňme, že třeba loni v červnu měl mít Petr Čáslava, bývalý obránce a současný asistent trenéra Ladislava Lubiny, pozitivní dechovou zkoušku, ze které mělo vyjít najevo, že sedl za volant, přestože měl v těle návykové nebo omamné látky. Konkrétně v tomto případě mělo jít o kokain.