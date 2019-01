Potvrzeno. Bokroš po skandálu u slovenské "dvacítky" už pokračovat nebude

Všechno to začalo ostrým vyjádřením devatenáctiletého forvarda národního týmu Martina Pospíšila na jeho facebookovém profilu, kde líčil jak to vlastně (ne)fungovalo mezi hráči a trenéry, konkrétně s hlavním koučem Ernestem Bokrošem a manažeremm Romanem Ulehlou. „Nevěřil jsem starším bratrům Kristiánovi a Michalovi, když mi vyprávěli, co je Bokroš za kreaturu, respektive co se dělo Kristiánovi na MS před pár lety, a jak ho ponižoval a hned po prvním vydařeném zápase nadával do ko... před ostatními," uvedl konkrétně na Facebooku po neúspěchu na mistrovství a pokračoval: „Píšu to kvůli tomu, aby si na svazu trochu uvědomili a aby s tím začali něco dělat a nedopustili, aby se to opakovalo další rok. Je hrozné, když je vám 19 a musíte řešit takové věci. Místo toho, aby se vám dostalo podpory a mohli jste se soustředit na výkon v zápase, tak dostanete školu života."

Vedle toho prozradil, že když za týmem do Kanady přiletěl, místo toho, aby na něj někdo na letišti ve Vancouveru z týmu čekal, aby ho pak následně odvezl, dostal zprávu od reprezentačního manažera, aby si vzal taxi a na nikoho nečekal. Ernest Bokroš pak neměl nebral v potaz ne úplně ideální formu Pospíšila, který tak nemohl začít přípravu podle představ hlavního kouče. Také se mu nelíbilo, že mentální kouč národního týmu byl už po prvním zápase odvolán. „Všude se čekalo, hráči měli nervy, organizace a práce manažera byly katastrofální, což se pak odráželo i na ledě. Takový amaterismus jsem nezažil. Každý z nás chce, aby se slovenský hokej posouval. Slovensko miluji, je pro mě čest reprezentovat svou zemi, ale po takových zkušenostech už se ani nedivím, že někteří nemají zájem reprezentovat Slovensko," nebral si servítky dále Pospíšil, hokejista draftovaný Calgary působící však v současnosti v americké USHL v týmu Sioux City Musketeers.

A Pospíšil nebyl jediným hokejistou, kterému vadil přístup realizačního týmu k hráčům. Dalším takovým byl další z útočníků Miloš Fafrák. Tak špatného trenéra, jako pana Bokroše, jsem ještě neměl. Z výstroje, kterou jsem si objednal, jsem dostal jen hokejky. Zbytek mi byl odebrán, uložen do skladu a od té doby jsem ho už neviděl," prozrazoval pikantnosti z fungování týmu, který během sezóny působí v nejvyšší slovenské ligové soutěže. Na svém Facebooku pokračoval: „Když byl někdo zraněný, pan manažer Ulehla se ani neobtěžoval ho zavézt do nemocnice, neboť měl moc práce, takže jsme si sami museli zaplatit taxík a všechno vyřídit. Neprali nám prádlo, co nosíme na led celý měsíc, co jsme si museli brát domů a prát sami. To jsem ještě nezažil."