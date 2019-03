Z tréninku rovnou do nemocnice! Český hokejový reprezentant měl ošklivý pád

Byla to zprvu celkem nevinná situace. Po jednom z mnoha cvičení se Bulíř chtěl dostat ke střídačce, aby si trochu oddechl, cestou mu ale podjely brusle a Bulíř tak nekontrolovatelně padal na mantinel. Situace, jež třeba spoluhráče mohla ze začátku na chvíli pobavit, se ale proměnila v drama. Když se Bulíř dlouho nemohl z ledu zvednout a bylo vidět, že trpí bolestmi. Stoupnout si jen tak mu nešlo a tak museli k mistrovi Extraligy z roku 2016, kdy triumfoval s Libercem, členové realizačního týmu, s nimiž pak pomalu v předklonu opustil led.

Ve Fakultní nemocnici v Motole pak u lékaře národního týmu Tomáše Vyskočila podstoupil vyšetření, které ale naštěstí potvrdilo, že žádné vážnější následky pád na Bulířovi nezanechal. „Naštěstí neprokázalo podezření na závažné poranění, třeba páteře," okometoval pro Sport.cz výsledky z vyšetření svazový mluvčí Zdeněk Zikmund. Přitom na stadionu v pražském Edenu, kde první dny reprezentačního soustředění probíhají, ve čtvrtek Bulíř k vidění nebyl. „Odcestoval do rodného Liberce, kde podstoupí další vyšetření," dodal další informaci mluvčí Zikmund s tím, že právě po libereckém vyšetření se veřejnost dozví, co je Bulířovi konkrétně.

Jsou tedy ve hře dvě možnosti, jak by to mohlo být s Michalem Bulířem dál. Když se nic vážného neobjeví, mohl by se český útočník opět zapojit do tréninkového procesu, pokud by tomu bylo naopak, hrozila by mu i neúčast na bratislavkém šampionátu.