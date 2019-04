Tři kluby proti svazu. Vyřazení z juniorské ligy může skončit i u soudu

O tom, že juniorskou extraligu opustí právě Havířov, Přerov a Vsetín, už se nějaký čas vědělo, ve středu už jen tento svůj předešlý verdikt Výkonný výbor ČSLH potvrdil. Minulý týden v pátek se ale tyto kluby rozhodly podat podnět k zahájení arbitirážnímu řízení skrze kterého se budou snažit svazové rozhodnutí zvrátit.

"Salcburk nezabírá místo žádnému českému klubu. V soutěži zůstává z toho důvodu, že s ním máme uzavřenou smlouvu, která vyprší po následující sezoně. Pro naše účastníky soutěže je to navíc atraktivní soupeř," nechal se slyšet v rozhovoru pro server hokej.cz tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund, jenž se tak snažil vyvracet jednu z výtek ze strany tří vyřazených klubů.

"Je to šílené, že se takto na svazu chovají. Soutěž měla nějaká pravidla. Jsme v Bělorusku? Principiálně to je špatně, oni tam handlují, to je špatně. Rozhodnutí za poslední léta ukazují, že tohle je špatně, proto na tom je náš hokej tak, jak je. Chybí tu koncepce. V klubech makáme naplno, ale tohle, co se děje, to je šílené, veřejnost tohle nevnímá. Takové rozhodnutí v extralize juniorů? Neskutečné! Tohle by se mělo utnout. Je to smutné. Pojedeme po všech liniích až do konce. Cítíme se silně poškození, máme před všemi čistý stůl. Naši právníci mezi sebou komunikují," reagoval na to rozčileně na středečním tiskovém brífinku vsetínský jednatel Daniel Tobola.

Ač se to nemusí zdát, kauza má přesah až do zámoří. Právě v Havířově totiž s hokejem začínal současná česká hvězda hrající v kandsko-americké NHL za Boston David Pastrňák. „Bylo by moc fajn, kdyby v mém mateřském klubu Havířov zůstala nejvyšší juniorská liga, aby se kluci učili hrát hokej tam, kde jsem vyrůstal i já," vyjádřil se k tomu útočník. Prezident havířovského klubu Jaroslav Mrowiec pak k tomu řekl následující: „Rozhodnutí o vyřazení tří klubů v průběhu rozehrané soutěže je chybné, nekompetentní a hrubě poškozuje konkrétní hokejové kluby. Svaz likviduje mládežnický hokej, jeho kroky jsou nepromyšlené, nedotažené a nikdo za to nenese zodpovědnost."

Trojice klubů postižená vyřazením také už stačila vyčíslit škodu, která jim vznikne v důsledku tohoto svazového rozhodnutí. Pro následující sezónu půjde podle těchto počtu o cca. 10 milionů korun. Jak Vsetín, tak i Havířov v juniorské extralize postoupily do play-off a dařilo se i Přerovu. Od všech tří klubů pak svorně zní názor, že juniorská extraliga by se zúžit rozhodně měla, mělo by se tak ale dít podle sportovních kritérií a výsledků. A především podle jasných a včas nastavených pravidel. „Naše kluby byly vyřazeny, ačkoliv jsme si tuhle úroveň sportovní cestou zasloužili. Pokud extraliga nebude, hráči nám odejdou. Pro příští sezonu to bude ztráta tři miliony korun. Nemáme akademii, ale jsem přesvědčen, že děláme hokej dobře. Nejsme proti zúžení, ale pojďme sportovní cestou a v nějakém časovém horizontu, ať se kluby mohou připravit," při své vyjádřeníke středečnímu rozhodnutí i jednatel Přerova Tomáš Pluháček.

Ten se pak pozastavil nad tím, že se nejen zástupci Přerova, ale i Havířova a Vsetína na začátku března setkal se samotným předsedou ČSLH Tomášem Králem. "Byli jsme ujištěni, že naše námitky bere na vědomí. Vnímali jsme, že slyší na naše námitky. Stejně jsme byli nakonec vyřazeni. Poté jsme oslovili právníky, tohle považujeme za nehoráznost."

V tomto mu přitakal i prezident havířovského klubu. „Jsou to nekoncepční kroky, svaz nenechá sezonu ani dohrát a změní ji a neřekne druhé slovo, jestli bude první liga, kolik to bude stát. Svaz dělá fantastickou věc, dělá nábory dětí, ale na druhou stranu, když nebudete v akademii, tak v sedmnácti skončíte," řekl Mrowiec, jenž také prozradil problém s akademiemi. „Máme podanou žádost o akademie, splňujeme podmínky. Máme tady sedmnáct akademií, ale opravdu jich funguje tak pět, ostatní byly uměle vytvořeny."