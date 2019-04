V pátek na lavičce nebude! Trenér hokejové reprezentace Říha musel do nemocnice

Na středečním tréninku byl Miloš Říha starší ještě přítomen, ve čtvrtek už ale na tréninku vládla nad svými svěřenci jeho dvojice asistentů Robert Reichel a Karel Mlejnek. Právě oni zastoupí Miloše Říhu i při pátečním duelu.

„Miloš Říha ve čtvrtek absolvoval kontrolní vyšetření v nemocnici v Nitře, které ukázalo, že je potřeba dvoudenní krátkodobá hospitalizace kvůli pozorování," prozrazuje ve svém prohlášení pro Sport.cz svazový mluvčí Zdeněk Zikmund. Ten zatím nechtěl zdravotní problém hlavního kouče národního týmu blíže specifikovat. „Nejedná se ale o nic, co by mělo ohrozit jeho účast na květnovém mistrovství světa," dodal ještě.

Jak už bylo výše zmíněno, v pátek sice Říha na lavičce nebude, v sobotu už by ale měl být opět v plném pracovním nasazení. „Beru to úplně normálně, to vyšetření bylo prostě nutné a poradíme si s tím. Jsme tady jako tým a je úplně jedno, kdo bude na střídačce. V pátek tam budeme my s Karlem (Mlejnkem)," řekl pro ČTK Reichel s tím, že je se svým nadřízeným stále v kontaktu. „Komunikujeme a řešíme tréninky i sestavu. Určitá komplikace to samozřejmě je, ale ne na takové úrovni, že by Miloš nemohl nic. Prostě se to tak stalo a je to realita. Věříme, že tady zase brzy bude a vše bude v pohodě," doufá Reichel.