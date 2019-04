Říha se může těšit na další trojici ze zámoří i vítěze extraligy. Smolař Gulaš opět reprezentovat nebude

O tom, jestli se o místo v nominaci na mistrovství světa popere v rámci Českých hokejových her, jež se uskuteční tento týden, i zmiňovaný obránce David Musil, to bude jasné tehdy až to potvrdí sám hráč. "Musím se s ním spojit, ještě jsem s ním nemluvil," prozradil kouč Říha. Ten už naopak ví, že nebude mít k dispozici jiného extraligového obránce a to Ladislava Šmída z Liberce. Bek totiž míří do Kanady za rodinou.

Vedle něj se na šampionát na Slovensku nepodívá ani plzeňský Milan Gulaš, který tak opět kvůli zdravotním problémům bude muset oželet další velkou reprezentační akci. "Bohužel se nepřipojí, protože se rozhodl, že jeho zdravotní stav je takový, že by nemohl ani do mistrovství světa nastoupit. Takže s ním počítat nebudeme," potvrdil Říha situaci ohledně nejproduktivnějšího hokejisty posledních dvou extraligových sezón.

Před zmiňovanou trojicí ze zámoří (Hronek, Jaškin, Vrána), která se tento týden k týmu připojí, se už do soustředění přihlásili obránce Jan Rutta (Tampa Bay), útočníci Michael Frolík (Calgary), Dominik Simon (Pittsburgh) a Ondčej Palát (Tampa Bay). A rozhodně to nejsou poslední jména, která ze zámoří posílí národní tým. "Máme ve hře samozřejmě ještě další hráče - David Pastrňák, David Krejčí (oba Boston) a Tomáš Hertl (San Jose), Radek Faksa (Dallas) a (brankář) Petr Mrázek (Carolina), který se bohužel včera zranil, takže budeme čekat, jak vážné to je," řekl Říha seznam hráčů, kteří by mohli po 2. kole play-off skončit boj o Stanleyův pohár.

Zajímavou zprávou byla pro realizační tým i ta o konci sezóny na farmě Colorada v případě gólmana Pavla Francouze. "Pavel se připojil k prvnímu mužstvu, takže šance na uvolnění je asi minimální. Samozřejmě se o to pokusíme, ale zatím s tím počítat nemůžeme," řekl však manažer českého týmu Petr Nedvěd.

Za mužstvo už stihli v právě probíhající přípravě odehrát duel Jakub Voráček s Radko Gudasem, stejně tak jako Filip Chytil. Dalšími hráči z NHL, které jsou už s týmem, jsou Jakub Jeřábek a David Sklenička. "Připravujeme se na turnaj zcela zodpovědně, ale s tím, že je to pro nás pořád příprava na mistrovství světa. Necháme si hodně široký kádr, do turnaje můžeme nasadit třicet hráčů a další si necháme pro případ nějakého zranění, nebo kdyby se něco stalo před mistrovstvím světa," ujistil veřejnost trenér Říha.

Současná nominace českých hokejistů:

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Šimon Hrubec (Třinec), Marek Langhamer (Chabarovsk), Jakub Kovář (Jekatěrinburg)

Obránci: Filip Pavlík, Petr Zámorský (oba Hradec Králové), Michal Moravčík (Plzeň), David Musil (Třinec), Radko Gudas (Philadelphia), Filip Hronek (Detroit), Jakub Jeřábek (San Antonio/AHL), Jakub Krejčík (Rauma/Fin.), Jan Kolář (oba Chabarovsk), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.), Jan Rutta (Tampa Bay), David Sklenička (Laval/AHL)

Útočníci: Dmitrij Jaškin, Jakub Vrána (oba Washington), Jan Kovář (Plzeň), Tomáš Fořt (Zlín), Lukáš Rousek (Sparta), Martin Zaťovič (Brno), Radim Zohorna (Mladá Boleslav), Rudolf Červený (Brynäs/Švéd.), Michael Frolík (Calgary), Robin Hanzl (Spartak Moskva), Filip Chytil (Rangers), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Ondřej Palát (Tampa Bay), Michal Řepík (Podolsk), Jiří Sekáč (Kazaň), Dominik Simon (Pittsburgh), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.), Jakub Voráček (Philadelphia), Hynek Zohorna (Lahti/Fin.), Tomáš Zohorna (Chabarovsk)