Příprava na MS skončila. Kouč Říha odtajnil nominaci

Závěrečnou nominační sestavu musel šedesátiletý stratég vybírat celkem ze 36 hráčů, které si odzkoušel během posledních šesti týdnů. Právě tak dlouho totiž trvala příprava na mistrovství světa. Už během tohoto týdne ve čtvrtek se musel tým rozloučit s Radimem Zohornou kvůli střevní infekci, o víkendu pak stejný osud potkal i Jiřího Sekáče, proti jehož účasti nakonec mluvily rodinné důvody.

"Měl nějakou střevní chřipku. Báli jsme se, abychom neměli podobný Chomutov, takže jsme ho radši poslali domů," řekl k Radimu Zohornovi kouč Říha na nedělní nominační tiskové konferenci. I přes neúčast Radima Zohorny, však příjmení "Zohorna" ze závěrečné nominace nemizí. Do Slovenska vlakem, stejně jako celé mužstvo, odcestují oba jeho starší bratři Tomáš a Hynek.

Vzhledem k tomu, že se v současné době hraje i play-off NHL, kde se tak stále v těchto dnech bojuje o Stanleyův pohár, není vyloučeno, že během šampionátu národní tým posílí další legionáři působící za velkou louží. A to v případě, kdyby jejich týmy v play-off skončili. V tomto případě je řeč o Davidu Pastrňákovi a Davidu Krejčím z Bostonu i o Tomáši Hertlovi ze San José. „Série se vyvíjí pozitivně pro kluky, ne úplně pro nás, ale tohle se může rychle změnit. Na tyhle hráče ještě stále čekáme," sdělil novinářům manažer národního týmu Petr Nedvěd, jenž má na starosti sledování českých hokejistů působících v zámoří.

Stejně tak zůstává ve hře o účast na slovenském mistrovství i gólman Pavel Francouz hrající v Coloradu. „S Francíkem jsme domluveni. Když by z play off vypadli, doplnil by tuhle trojici brankářů," dodává Nedvěd.

Po pondělním dni volna se tedy český tým vydává, jak u ž bylo výše zmíněno, vlakem na Slovensko v úterý ráno a už v úterý odpoledne by měl v dějišti šampionátu trénovat. Dodejme, že hned první hrací den v pátek se utkají Češi se Švédskem. V rámci skupiny B se pak ještě postupně střetnou s Norskem, Ruskem, Lotyšskem, Itálií, Rakouskem a Švýcarskem.

Nominace českých hokejistů na mistrovství světa na Slovensku (10.- 26. května):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 9 zápasů), Šimon Hrubec (Třinec; 6), Jakub Kovář (Jekatěrinburg/KHL; 52)

Obránci: Michal Moravčík (Plzeň; 21 zápasů/1 branka), Petr Zámorský (Hradec Králové; 57/2), David Musil (Třinec; 16/0), Radko Gudas (Philadelphia/NHL; 24/3), Filip Hronek (Detroit/NHL; 10/2), Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL; 94/7), Jan Rutta (Tampa Bay/NHL; 31/4), David Sklenička (Laval/AHL; 26/1)

Útočníci: Dmitrij Jaškin (20/6), Jakub Vrána (oba Washington/NHL; 0/0), Jan Kovář (Plzeň; 116/24), Michael Frolík (Calgary/NHL; 39/5), Robin Hanzl (Spartak Moskva/KHL; 41/8), Filip Chytil (New York Rangers/NHL; 17/5), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.; 56/17), Ondřej Palát (Tampa Bay/NHL; 11/2), Michal Řepík (Podolsk/KHL; 67/22), Dominik Simon (Pittsburgh/NHL; 26/5), David Tomášek (Jyväskylä/Fin.; 24/6), Jakub Voráček (Philadelphia/NHL; 73/12), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 19/2), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL; 82/14)