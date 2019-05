Svazový šéftrenér Lener ve funkci po devíti letech končí. Nahrazuje ho Pešán

Pod svazového šéftrenéra spadá mimo jiné i Akademie Českého hokeje, stejně tak pod ním spadají i realizační týmy reprezentací všech mládežnických kategorií. „S Filipem Pešánem jsem o jeho zapojení v činnosti svazu již nějakou dobu jednal a jsem velmi rád, že jsme se domluvili," nechal se v úterý slyšet samotný prezident ČSLH Tomáš Král a pokračoval: „Vzhledem k jeho energii, zkušenostem a výsledkům, kterých dosahuje, nepochybuji, že naše spolupráce bude úspěšná a přinese výsledky. Její podrobnosti představíme na tiskové konferenci po skončení mistrovství světa na Slovensku."

Připomeňme, že Pešán patří mezi nejmladší kouče současnosti a ve svých 41 letech je považován za budoucnost tuzemského hokeje. Hned pět hokejových sezón vedl hokejisty Liberce, se kterými během tohoto období došel jednou k ligovému tiulu (2016) a dvěma stříbrným medailím (2017 a 2019). V roce 2018 si pak vyzkoušel i práci pro ČSLH coby kouč reprezentační dvacítky, se kterou došel až do semifinále MS, kde jeho svěřenci tehdy podlehli Kanadě a v následném boji o bronz zase nestačili hokejistům USA. Teď tedy po letech v Liberci jako trenér končí. "Má motivace je stejná, jako když jsem před čtyřmi lety nastupoval do pozice sportovního ředitele a hlavního kouče Bílých Tygrů. Tehdy jsem chtěl udělat všechno pro to, abych vrátil můj srdcový tým na pozice, kam patří. Tentokrát se budu snažit pomoci celému českému hokeji, protože mi na něm velmi záleží," řekl ke svému dalšímu kroku kariéře.

"Samozřejmě i pro mě osobně je to další krok v mé kariéře. Jsem přesvědčený, že tato nová zkušenost mě posune zase o něco dál. V Liberci zůstávám v pozici sportovního ředitele a budu i nadále zodpovědný za složení týmu i jeho výsledky. Jsem rád, že i v tomto ohledu našli obě stany společnou řeč," neskrýval potěšení z jednání ze strany Liberce Pešán. Právě v Liberci byl poprvé už v roce 2009, kdy mu bylo teprve třicet let a kdy už tehdy se stal trenérem. Po párleté pauze se do klubu Pešán vrátil zase v roce 2015.

Odcházející svazový šéftrenér Slavomír Lener je znám u veřejnosti především svým desaterem, kteréým se měly řídít realizační týmy mládežnických reprezentací. Stalo se tak v roce 2010, ovšem od té doby se mládežnický český hokej dočkal pouze jedné stříbrné medaile z roku 2014 a to zásluhou osmnáctky.

Lener však bude pracovat pro svaz nadále. Ovšem už jenom jako manažer rozvoje hokeje, vedle toho bude i součástí mezinárodního programu mládežnických reprezentací.

Lenerovo desatero, které mělo pomoci českému hokeji:

1. Trénink dynamiky a výbušnosti

2. Tlak do brány

3. Individuální trénink techniky - excelentnost, detaily

4. Přechod z obrany do útoku - rychlost, včasnost, aktivní zapojení obránce

5. Přechod z útoku do obrany - okamžité aktivní napadání všech pěti hráčů, tlak na kotouč "gap", ne systém 1-2-2 u mladšího dorostu

6. Fauly holí

7. Coaching - výchova individualit, nechat hráče tvořit

8. Komunikace

9. Trénink mimo led - denně

10. Škola, ostatní povinnosti