Když mužům vládne žena. V hokejové Spartě budou mít generální ředitelku

Předešlé manažerské zkušenosti nabyla Snopková Haberová z České pošty nebo z různých nadačních fondů a kromě toho pak působila v e středočeské vládě vedenou někdejším hejtmanem Davidem Rathem, jenž byl nepravomocně odsouzen za korupci. I když se totakto nezdá, Barbora Snopková Haberová má k hokeji blízko. Jejím dědečkem je totiž plzeňská legenda Zdeněk Habera, otcem zase bývalý extraligový rozhodčí Ivo Haber. Vdaná je pak za Jana Snopka, bývalého obránce, jenž má doma ligový titul, který získal s Pardubicemi a jenž v současnosti působí jako kondiční trenér plzeňských hokejistů.

Jejím nejbližším pobočníkem ve Spartě tedy bude Petr Ton, který se svými 293 góly střeleckým rekordmanem v historii pražského klubu. „Sparta není obyčejný klub. Je to nedílná součást české i mé osobní hokejové historie. Do své funkce nastupuji s jediným cílem. Lidé by se v příštích sezonách neměli ptát, kterých šest týmů jde rovnou do play off. Mělo by být jasné, že je to Sparta a pět dalších," říká, kde by se měl klub v budoucnosti pohybovat a pokračuje: „K tomu vede jen jedna cesta. Ve spolupráci s trenérem Kruppem musíme vybudovat silný kádr postavený na zkušených osobnostech a mladých talentovaných hráčích, které jsme si vychovali v mládežnických kategoriích."

Dodejme, že Ton, který se stal v dresu Sparty, se kterou v letech 2005 a 2006 získal mistrovský titul hned třikrát nejlepším kanonýrem extraligy, nahrazuje ve funkci sportovního manažera Michala Broše. Ten v klubu ale bude působit nadále, jen na jiné pozice. Připomeňme, že za Broše coby sportovního manažera Sparta vždy vypadla v předkole play-off a tak stále čeká na tolik toužený titul,který Pražané získali naposledy před dvanácti lety.

„Jsme samozřejmě na úplném začátku a před dalšími významnými kroky se musíme s chodem klubu detailně seznámit," uzavřela Snopková Haberová. Přesto potvrdila, že i v příští sezóně bude Sparta hrát své domácí zápasy v pražské O2 Aréně.