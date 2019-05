Reprezentace čeká v Bratislavě na Francouze. Na MS se tak nepředstaví Kovář

V Bratislavě se tak tedy v současnosti nachází 24 českých hráčů, z nichž pět jmen ještě čeká, kdo zaplní poslední prázdné míosto na soupisce určenou pro páteční zápas se Švédskem. "Napíšeme dva brankáře, sedm obránců a možná 11 útočníků," prozradil už před časem kouč Říha, jak se zachová směrem k úvodnímu duelu mistrovství.

Na zaplnění onoho dvacátého volného místa na soupisce čekají bek Petr Zámorský, forvaredi Hynek a Tomáš Zohornovi, David Tomášek a Robin Hanzl. Vedle toho pak realizační tým ještě čeká na to, jak dopadnou výstupní prohlídky s pohovory v případě útočníka Radka Faksy, jehož Dallas v těchto dnech skončil v bojích o Stanley Cup. "Podoba soupisky se může ještě změnit, máme na čas ji doplnit až do chvíle, kdy budou zbývat dvě hodiny do zápasu," připomněl veřejnosti svazový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Miloš Říha se vracel k již bratislavským tréninkům, kde modré dresy určené pro hráče čekající na zapsání na soupisku meli jak oba bratři Zohornové, tak i David Tomášek. A zatímco jeden den Tomášek hrál ve dvojici s Hynkem, druhý zase s Tomášem. "Ani tahle sestava z tréninku, kdy jsme zkoušeli určitou variantu, není finální. Myslím, že to nefunguje, takže to vrátíme zpátky. Odehrajeme to ve třech lajnách a ve čtvrté budeme improvizovat. Počkáme si, až přijede centr, a složíme to jinak," prozradil Říha, že skutečně čeká na Faksu a pokračoval: "Zase je to pro nás taková novinka. Mysleli jsme ještě na další posily, ale máme na to rozhodnutí ještě čas. Soupisku můžeme nahlásit až dvě hodiny před zápasem."

Připomeňme, že třicetiletý brankář Kovář patřil v oné trojici brankářů, která byla doposud přítomna v Bratislavě k nejzkušenějším, jelikož má na svém kontě více než pět desítek startů za národní tým. Bartošák dosud nastoupil do pouhých devíti zápasů za národní mužstvo, Hrubeš pak do šesti.

Není rozhodně bez zajímavosti, že mezi devatenácti zapsanými hráči na soupisce se nachází i Jakub Vrána, který tak může proti Švédsku zaznamenat svůj první reprezentační start. To jiný útočník Jan Kovář je svými 116 starty zase nejzkušenějším členem kádru.