MS v hokeji: Na Švédy zatím bez Faksy a Francouze. Za to s Bartošákem v brance

Pro Bartošáka to tak bude premiérový start v národním týmu na seniorském světovém šampionátu, přičemž nahrádníkem mezi tyče bude v duelu Šimon Hrubec. Připomeňme, že do čtvrtečního dne byla v nominaci hned trojice gólmanů, ovšem krátce před startem mistrovství se s národním týmem rozloučil brankář Jakub Kovář a to právě kvůli Pavlu Francouzovi, na kterého realizační tým na Slovensku čeká.

Nejprve ale do dějiště turnaje přicestuje centr Radek Faksa působící v NHLv Dallasu. "Faksa by měl sednout s letadlem ve Vídni zítra v 11 hodin dopoledne a měl by nastoupit už večer do zápasu," sdělil novinářům po rozbruslení hlavní kormidelník českého týmu Říha. Faksu tak tedy rozhodně nebude po příletu čekat žádný odpočinek po dlouhé cestě, ale bude se muset rovnou připravit na duel s Nory. "Myslím, že je lepší, když rovnou nastoupí, než když bude dva dny odpočívat. Může si pak odpočinout v neděli," řekl šedesátiletý stratég.

Ten před prvním zápasem českého mužstva na MS zapsal na soupisku pro utkání se Švédksem jedenáctého útočníka, kterým se tak stal Tomáš Zohorna. "Vrátili jsme se k sestavě z Brna, protože na tréninku se mi to nově poskládané s těmi změnami moc nelíbilo. Ti kluci jsou na sebe přece jen tak zvyklí, už spolu delší dobu trénovali a byli tak i v zápase. Postavíme to takto na sedm obránců a jedenáct útočníků do hry a počkáme si na ty dvě místa. Dopsal jsem ještě Tomáše Zohornu, který bude ve čtvrté lajně," prozradil Říha.

Pravděpodobná sestava ČR pro utkání se Švédskem:

Bartošák - Hronek, Kolář, Gudas, D. Sklenička, Rutta, Moravčík, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - Jaškin, Chytil, Palát - J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna