MS v hokeji: Senzace na úvod. Mladí Finové zaskočili ospalou Kanadu. Rusko si poradilo s Nory

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Košice/Bratislava - Přestože úvodní duel skupiny A letošního mistrovství světa v hokeji mezi Finskem a Kanadou nenabídl žádný atraktivní hokej, jakkoli se to zdá až neuvěřitelné tvrzení po zkušenostech se vzájemnými zápasy těchto týmů z posledních let, hokejoví fanoušci se i tak mají o čem bavit, jelikož na ledě v Košicích byla k vidění ospalá Kanada kupící chyby v defenbzivě, čehož dokázali využít talentovaní finští mladíci v čele s Kaapo Kakkem a vyhráli tak nakonec na javorovými listy nečekaně 3:1. To Rusové žádné překvapení ve svém zápase s Norskem nepřipustili. Seveřany porazili jasně 5:2.