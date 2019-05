MS v hokeji: USA jako Kanada. Slováci si vychutnali spící Američany

Do slovenské svatyně místo Marka Čiliaka nastoupil Rybár působící ve farmě Detroitu a možná i to hrálo roli v jeho soubojích s americkými hokejisty. Jako první mohl skórovat Alex DeBrincat, jenže tomu nešťastně po přečíslení skočiol kotouč a to tak, že nakonec vystřelil mimo. A i když zpočátku možná Slováci vůči svým soupeřům chovali nějaký respekt, postupem času strach zmizel a zvlášť tehdy, když po pěti minutách hry skóroval Sukel´ po jeho doklepnutí puku do sítě. Ve 13. minutě využil jediné slovenské početní evýhody během prvních dvou třetin DeBrincat, jenž tentokrát trefil přesně a to poté, co mu žabičkou nahrál Kane. A když pak neuspěl proti Rybárovi dorážející Keller, dostali opět slovo domácí.

Ti měli totiž k dispozici 106 vteřin dlouhoui přesilovku 5 na 3, během které nejprve vrátil Slovákům vedení Černák, zanedlouho pak využil Sukel´ovou přihrávku Tatar abylo to 3:1. V poslední třetině se sice Američani čím dál více dostávali do šancí, jenže vždy to chtěli vyšperkovat, takže prakticky tím tak slibnou situaci zazdili. Snad kromě Hughes, který trefil tyč.

Na překvapivé, avšek zasloužené slovenské výhře 4:1 už se ale nic nezměnilo.

Konečný výsledek zápasu hokejového MS (10.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Slovensko - USA 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Sukeľ (Studenič), 22. Černák (Sekera), 25. Tatar (Pánik), 56. Krištof (Marinčin) - 13. DeBrincat (P. Kane, Eichel)