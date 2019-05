MS v hokeji: Zápas Švédové psychicky nezvládli, myslí si kouč Říha

Že by se Čechům mohl vstup do turnaje podařit nad očekávání, to už ukázalo první dějství, kdy nasadaili Říhovy svěřenci takové tempo, na které Švédové přistoupili o něco později. "Měli jsme velmi dobrý začátek, bylo tam nasazení, dobré bruslení, byli jsme lepší. Dali jsme gól, mohli jsme dát i druhý z přesilovky, která byla parádně sehraná," komentoval prvních dvacet minut Říha a pokračoval: "Bohužel jsme pak nastoupili ve druhé třetině nekoncentrovaní, což bylo patrné hlavně u prvního gólu. Přišel i druhý, Švédové nás dostávali pod obrovský tlak, zvýšili agresivitu a zlepšili bruslení, ale my jsme se z toho v konci vyhrabali a začali jsme zase hrát poctivý hokej a to, co jsme si řekli."

Nejen výhra 5:2 mu po zápase vykouzlila úsměv na tváři. I když druhá třetina neprobíhala úplně podle jeho představ, nakonec to byli právě Češi, kteří byli po většinu duelu lepší. "Už jsme je předtím porazili na dvou turnajích. Připravili se na to, ale my jsme viděli jejich zápasy v přípravě a byli jsme také připravení," řekl Říha, který i přesto, že Švédy porazil, vidí Seveřany jako silný tým. "Navíc s vynikajícím trenérem, ale myslím, že se nechali v určitých fázích unést a bylo to až za hranicí. Nechali se vyhecovat a nebyli tak trpěliví, jak vždycky jsou."

Důležitým člákem utkání byl i výkon gólmana Patrika Bartošáka. Nebýt jeh, mohli Švédové poté, co otočili ve druhé třetině z 0:1 na 2:1, vést i odvě branky, ovšem několikrát ztroskotali na českého muže s maskou. "Myslím, že tam měli Švédové možnost dát gól na 3:1, kdy to Patrik Bartošák chytil při střele do prázdné brány," pochválil dnes už mimochodem novopečeného otce Bartošáka trenér. "Ve druhé třetině jsme to museli uklidnit, protože tam to bylo tak chaotické a zblázněné... Ale kluci chtěli, ten zápas byl na první utkání na turnaji nesmírně vyhecovaný, a jak měli Švédové krvavé oči, tak my jsme je měli krvavé míň, ale v určité fázi také," pokračoval.

To, že český tým porazil Švédy na zmiňovaných Českých hokejových hrách, podle Říhy rozhodně nikterak výrazně nenapomohlo k tomuto vítězství nad Švédy přímo na šampionátu. "Začali jsme po příjezdu a vyřazení některých hráčů znovu. Jako parta se ten tým zase budoval, ale myslím, že se nám to povedlo. Tohle je zase další krůček k tomu, aby ta parta byla ještě silnější a aby kluci ještě více věřili tomu, co dělají," věří.

A také kouč samozřejmě vnímal bouřlivou až domácí atmosféru na stadionu v Bratislavě. "Trochu jsme to očekávali, ale bylo to vážně nádherné. A já myslím, že jsme lidem za tu podporu poděkovali. A oni poděkovali nám, tak to má být," řekl Říha.