MS v hokeji: Nejdřív vychytal Švédy, pak byl u narození syna. Bartošák na úvod turnaje nezapomene

Věděl to dlouho, že termín porodu připadá na den 10. května 2019, tedy na první hrcí den letošního světového šampionátu. A tak poté, co proti Švédům ukázal celkem 30 zákroků, z toho hned několik jich bylo fantastických, pak ještě rozhovory s novináři a za chvíli do Ostravy.

A stihl to. Jeho syn Damian o 51 centimetrech a tři a půl kilogramech přišel na svět 9:32 ráno. Protože má ale česká reprezentace nyí v kádru na MS stále pouze dva gólmany včetně Bartošáka, musí se Bartošák opět odloučit od svých nejbližších tak, aby se spolu s týmem mohl připravovat na sobotní večerní zápas s Norskem.