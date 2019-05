MS v hokeji: Před duelem s Nory přibyl na soupisku další Zohorna. Jak to bude s posilou z NHL?

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Bratislava - Oproti pátečnímu zápasu se Švédskem nastoupí česká hokejová reprezentace do duelu s Norskem hned se čtyřmi útočnými formacemi. Umožňuje to fakt, že kouč Miloš Říha před duelem s dalšími Seveřany ve skupině B na soupisku připsdal Hynka Zohornu, jenž se tak ve zmiňovaném čtvrtém útoku může představit vedle bratra Tomáše Zohorny a Michala Řepíka. Zároveň přichází zpráva o tom, že by do duelu ještě neměl nastoupit Radek Faksa z Dallasu, přestože se s ním na Norsko původně počítalo.