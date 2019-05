MS v hokeji: Švýcaři si pohráli s Italy, porazili je 9:0, Dánsko pokořilo Francii až na nájezdy

Švýcarští hokejisté už od prvních minut na bratislavském ledě jasně ukazovali, kdo bude v následujících chvílích dominantní a kdo si bude přát, aby zápas neskončil ještě vyšším rozdílem. Už v polovině prvního dějství totiž země helvétského kříže vedla 3:0 aa pokud bychom se podrobně podívali na všechny možné hokejové činnosti, ve všech bychom nalezli opravdovou dominanci švýcarského národního týmu.

Italský gólman Bernard si užil a o práci skutečně nemohl během duelu stěžovat. Vždyť celkem na něj přiletělo hned 60 střel a i když nakonec inkasoval celkem devětkrát, i tak byl z pochopitelných důvodů vyhlášen nejlepším italským hráčem v zápase.

Švýcaři ještě do půlky zápasu stihli přidat další tři branky a i když za stavu 6:0 ubrali tempo své hry, stav zápasu se zastavil na zmińovaných 9:0, přičemž k tomu svým hattrickem pomohl i Kevin Fiala.

Francouzům ani gól z půlky nepomohl. S Dány prohráli na nájezdy

Přestože se Dánům jako prvním v zápase s Francií podařilo dstat puk do sítě, jejich gól kvůli předčasnému písknutí sudího nakonec neplatil. Muži v pruhovaném a s píšťalkou si totiž všimli, že Farncouzi krátce před gólem hráli v šesti a tak paradoxně díky tomuto francouzskému přestupku byli nakonec Francouziu rádi. Následnou přesilovku se Seveřanům nepodařilo patřičně využít a nakonec je to mrzelo, jelikož v 9. minutě to byli oni, kteří inkasovali. Stalo se tak v době, kdy pro změnu Dánové hráli v oslabení a v něm se povedlo skórovat Bertrandovi, 0:1 pro Francouze. Jakkoli se země galského kohouta mohla radovat z toho, že do zápasu s mírným favoritem vstoupila dobře, do kabin na první pauzu šli přeci jen šťastnější Dánové. Těm se zásluhou Storma a Markuse Lauridsena podařil nepříznivý stav otočit na 2:1.

Ve druhé třetině se Francouzům podařilo vyrovnat nečekanou střelou z půlky hřiště od hokejky Dame-Malka. Francouzský obránce využil nepozornosti dánského gólmana Dahma, jemuž tak kotouč prošel mezi nohy za záda. Vůbec oba gólmani měli hned několik slabších chvilek v zápase. Boedker pak mohl vrátit Dánům vdení, kdyby ovšem proměnil trestné střílení, zanedlouho to byli ale opět Francouzi, kteří skórovali. Fleury společně s Claireauxem, jenž navíc využil přesilovky, dostal skóre na stav 2:4 pro Francii.

Jenže ještě v prostřední části zápasu se podařilo Dánsku snížit na 3:4, ve 47. minutě se pak Jesper Jensen postaral o vyrovnání na 4:4. V 53. minutě se mohli Francouzi přiblížit ke třem bodům, Rech ale tehdy trefil pouze tyč. Duel tedy došel do prodlouženíí hraném 3 na 3, gól v něm nepadl a tak tedy šel zápas až do nájezdů. V něm Dánsko dostalo puk do sítě třikrát, soupeř pak o jeden méně.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (11.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Dánsko - Francie 5:4 po sam. nájezdech

Branky: 20. a rozh. nájezd Storm, 20. M. Lauridsen (Storm, Jensen), 36. Eller, 47. Jensen – 9. Bertrand (Claireaux, Hecquefeuille), 25. Dame-Malka, 33. Fleury (Bozon, Hecquefeuille), 34. Claireaux (Rech, Bozon)

SKUPINA B: (Bratislava):

Švýcarsko - Itálie 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. Fiala (Josi), 8. Hofmann (Genazzi, Kurashev), 11. Martschini (Frick), 20. Praplan (Ambühl, Fiala), 22. S. Moser (Ambühl, J. Moser), 24. Fiala (Hischier), 42. Fiala (Hischier, Praplan), 47. Loeffel (Rod), 50. Hischier (Praplan)