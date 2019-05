MS v hokeji: Němci se protrápili v duelu s Brity k výhře 3:1, Lotyš Balcers rozhodl vyrovnaný duel s Rakušany

V bratislavském duelu mezi Lotyšskem a Rakouskem šlo dlouho o vyrovnaný zápas, což dokumentuje i ten fakt, že za první dvě třetiny byly k vidění jen dvě branky, přičemž jedna na každé straně. Na další přesné trefy se fanoušci na Stadionu Ondreje Nepely si museli počkat až do závěrečné třetiny. A sledovali při tom výkony lotyšského Rudolfse Balcerse, jenž tak všem ukázal proč vlastně hraje v Ottawě. Nejprve to byl on, kdo ještě v první třetině, konkrétně v 16. minutě vyrovnal na 1:1. Stalo se tak pouhou minutu po otevření skóre ze strany Rakušanů.

Více se ale tento hokejista ukázal až ve třetí třetině, kdy přihrál hned na tři lotyšské branky. Tu rozhodující zaznamenal ve 41. minutě Darzinš v době, kdy měli Lotyši k dispozici početní výhodu. Svěřenci Kanaďany Boba Hartleyho pak v dalších minutách dávali čím dál menší šanci Rakušanů na zdramatizování a Rakušané už jenom zásluhou Herburgera korigovali stav. Lotyšěi nakonec vyhráli 5:2.

Britové vstřelili první gól na MS po 25 letech. Itak se ale Němci protrápili k výhře

I když v úvodu zápasu měli Němci jasně více střeleckých příležitostí, dlouho nemohli najít recept na spolehlivého gólmana Brownse. Jeho protějšek Niederberg se dlouho v brance nudil, ke konci úvodního dějství ho ale ohrozil Mosey. Na první gól ale musel i tak stříbrný celek z poslední olympijských her v Pchjongčchangu čekat až do 40. minuty. Tehdy se po závaru před britskou brankou rozhodl vypálit Seider a otevřel tak skóre zápasu.

Nadšeně hrající Brity to ale nikterak nenalomilo. Po chybě laxně hrajícího Draisaitla se ke kotouči ve 44. minutě dostal Hammod a byl to právě on, kdo vstřelil první gól Britů na MS po 25 letech. Poté už se přeci jenom Němci rozhodli skutečně probudit a přepnuli na poněkud větší obrátky. Díky tomu tak mohl v 51. minutě vstřelit při přesilovce gól Ehliz, o 84 vteřin později pak zvýšil na konečných 3:1 Draisaitl.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (11.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Německo - Velká Británie 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 40. Seider (Seidenberg), 51. Ehliz (Plachta), 53. Draisaitl (Plachta, Eisenschmid) - 44. Hammond

SKUPINA B (Bratislava):

Lotyšsko - Rakousko 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 16. Balcers (Darzinš, Freibergs), 41. Darzinš (Balcers, Blugers), 45. Abols (Balcers, Keninš), 48. Meija (Cibulskis, Blugers), 56. Keninš (Balcers) - 15. M. Raffl (Pallestrang, Herburger), 56. Heinrich (F. Hofer, Zwerger)