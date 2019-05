MS v hokeji: Kápo Kaapo Kakko opět řádil. Proti Slovensku tentokrát zaznamenal hattrick

Aktualizováno 23:20 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Košice - Proi Kanadě to nebylo jeho poslední slovo. A zřejmě to nebude jeho poslední slovo ani to, co předvedl nyní proti Slovensku. Byl to zase Kaapo Kakko, největší finský talent současnosti, kdo rozhodl o triumfu týmu Suomi. Nejprve v 50. minutě zvýšil vstřelil gól na 3:2 vyjetí před Čiliakovu klec, v závěru všechno pojistil střelou do prázdné branky. Především díky němu tak mohou Finové směle pomýšlet na čtvrtfinále.