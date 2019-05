MS v hokeji: Kouče Říhu těší, jak se národ zase baví hokejem

Ke druhé výhře Čechů na letošním MS výrazně nasměroval Filip Hronek, jenž svými dvěma přesnými dělovkami dvakrát rozvlnil síť za Haukelandovými zády. „To bylo moc důležité, že se nám povedlo takhle dobře začít. Jinak takovému houževnatému soupeři můžou narůst křídla," řekl po zápase obránce Jan Rutta. A i když následně dokázali Norové snížit v přesilové hře, Frolíkův gól v oslabení na 3:1 dali českému týmu opět křídla a v následujících minutách už byli na ledě po většinu jenom Češi s pukem na hokejkách. „Stejně jako o den dřív na Švédy, přišli jsme dobře nachystaní i na druhého soupeře. Bylo to od nás znovu dobře zvládnuté, podle mého jsme měli výborný pohyb celých šedesát minut. Norové se sice snažili všechno dohrávat a docela dobře bruslili, ale nám se povedlo dát jim rychle pár gólů a od stavu 3:1 jsme zápas kontrolovali," pochvaloval si kapitán Jakub Voráček.

Ten také pochválil Michaela Frolíka, jenž se v zápase trefil dvakrát a navíc zaznamenal rozhodující gól. „Norům to tam šoupnul v oslabení i v přesilovce. On to v sobě Frolda má, jen musí dostat prostor a příležitost na ledě," řekl konkrétně Voráček a těší ho, že i tentokrát hrál celý tým aktivně. „Dali jsme dvanáct gólů za dva zápasy, to není špatný," dodal Voráček.

On i Říha pak také vyzdvihli výkon obránců, jež podporovali útok. „Když budou kluci poctivě plnit úkoly na ledě a nebudou vymýšlet nějaké zbytečné věci, abychom nepropadali, tak my jim tu útočnou volnost necháme, ať si zahrají pěkný hokej," řekl Říha, jehož těší hlad hráčů po gólech. „Když už tady máme takové hráče, kteří prokazují střelecké vlohy, ať už jde o Hronka, Kubalíka, Vránu, Frolík nebo i obránce Hronek, tak je musíme využít. Přijdou taky zápasy, které se mohou tahat dlouho na 0:0, a bude důležité, abychom i potom ukázali, že umíme dávat góly."

A oba také opět připomněl skvělou diváckou kulisu, která Čechům dodává až domácí atmosféru. „Zatím se tady nároďáku daří a jsme rádi, že národ začal žít naším hokejem," sdělil Říha a Voráček ho doplnil: „Stoprocentně je divácká podpora pro nás důležitým faktorem. Máme tady domácí prostředí a lidi si to užívají a my s nimi."

Přestože český národní tým čeká v pondělí od 16:15 podle všeho nejtěžší duel ve skupině s Ruskem, Říha si nemyslí, že by snad mělo mužstvo podlehnout euforii kvůli dvěma úvodním podařeným zápasům. „Jsou tam skuteční lídři, kteří to případně umravní. My budeme na hráče taky apelovat, že jsme stále ještě na začátku, ale tým je pracovitý, ukazuje svou sílu a hlavně má uvnitř lidi, kteří ho dokáží ovlivnit i řídit," okomentoval důležitou práci těch nejzkušenějších, tedy Gudase, Frolíka, Řepíka, Koláře nebo Kováře.

I Voráček si je vědom, že o úspěchu na turnaji nerozhodují dobře odehrané zápasy ve skupině, ale především ono klíčové čtvrtfinále. „Nesmíme mít rypáky nahoře. Chce to nepolevit a hrát pořád stejně. Je fajn, že máme šest bodů, ale ještě je před námi pět zápasů ve skupině. Kolikrát je turnaj výborně rozehranej, a pak se něco zesere ve čtvrtfinále. Je to právě o tom jednom duelu, jestli se hraje až do konce o medaile, nebo se musí odjet předčasně domů, ale taky záleží v jaké pozici a s jakým naladěním se do toho klíčového boje dostaneme," ví kapitán.