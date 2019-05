MS v hokeji: Neděle začala vysokými výhrami. Postaraly se o ně Rusové a Američani

Ruští hokejisté ještě nepotřebovali na tomto šampionátu ukázat, jak hrají hokej v těch nejvyšších obrátkách. Stejně jako proti Norsku, tak i proti Rakousku stačilo Rusům zařadit tak na trojku a stejně se mohli těšit z vysoké výhry. Ukázalo se, jak mají Rusové nacvičené přesilovky, během kterých se mohou spolehnout na souhru mezi Malkinem, Kučerovem, Gusevem a střelcem Dadonovem.

Rakušani neměli příliš mnoho příležitostí, když už se ale do některé dokázali dostat, gólman Georgijev měl kolikrát co dělat. Třeba krátce po prvním ruském gólu, kdy se Rakušané ve čtyřech dostali do přečíslení, na jehož konci byl Raffl, jenž ale neuspěl. Zblízka pak zahrozil Herburger, i tentokrát byl ale úspěšnější ruský muž s maskou.

To Rusům akorát stačilo aby si vyměnil kotouč Kučerov s Gusevem a za chvíli už mohl gólman Sterbaum hledat puk ve své brance. K navýšení skótre pomohla v jendom případě i teč mezi nohama Tělegina. Na konečných 5:0 pak už jenom skóre upravili Dadonov s Kovalčukem.

Oba ruské zápasy na letošním MS se hráli skutečně ve vlažném tempu. To Češi, se kterými se Rusové utkají v pondlí odpoledne, se budou naopak na co těšit.

DeBrincat tahounem Američanů. Proti Francouzům se trefil dvakrát

Jednadvacetiletý útočník Chicaga Alex DeBrincat se po dvou úvodních zápasech stává zatím nejvýraznější postavou amerického kádru. Proti Slovensku vstřelill onen jediný gól, nyní jich proti Francouzům zaznamenal hned dva. Tí prvním otevřel skóre již v 5. minutě, kdy taktéž jako proti Slovensku, i nyní skóroval v přesilovce, další přesnou trefu pak vstřelil o dvě minuty později.

Hned po první třetině už bylo rozhodnuto, neboť se do kabin odcházelo už za amerikcého vedení 3:0 a jakkoli se snažili Francouzi v prostřední části hry duel zdramatizovat, nepodařilo se jim to a naopak ve 34. minutě opět inkasovali. Tehdy se poprvé v duelu tefil Colin White. Za chvíli pátý gól vstřelil Patrick Kane.

I když se ve třetí třetině za stavu 0:6 podařilo zemi galského kohouta snížit, přičemž čestný gól si připsal Rech, hvězdy a pruhy ještě do závěrečné sirény stav zvýšili na 7:1 a to opět zásluhou Colina Whitea.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (12.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

USA - Francie 7:1 (3:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 5. DeBrincat (J. van Riemsdyk, P. Kane), 6. Vatrano (Eichel, Martinez), 7. DeBrincat, 34. White (Q. Hughes, Martinez), 36. P. Kane (D. Larkin, Fox), 41. Kreider (D. Larkin), 55. White (Vatrano) - 47. Rech (Claireaux, Bertrand)

SKUPINA B (Bratislava):

Rusko - Rakousko 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Dadonov (Gusev, Kučerov), 35. Kučerov (Gusev), 35. Tělegin (Kovalčuk), 41. Dadonov (Sergačov, Malkin), 45. Kovalčuk (Orlov, Kuzněcov)