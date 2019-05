MS v hokeji: Francouz už přicestoval do Bratislavy. Faksův přílet se naopak zase odkládá

Kouč gólmanů Zdeněk Orct už se ale nechal slyšet, že Pavel Francouz by to přeci jenom být ještě neměl. "Chytat by měl Patrik Bartošák, připravený bude Šimon Hrubec," sdělil člen realizačního týmu, který tak bude mít po příletu Pavla Francouze ještě více práce a bude jen z této trojice gólmanů těžko vybírat, koho nasadit do jednotlivých zápasů. "Pavel (Francouz) chytá na tréninku velmi dobře, uvidíme, jak na tom bude v zápase. V tréninku ale vypadají všichni tři brankáři výborně. Jsou to příjemné starosti. Je furt lepší, když máte z čeho vybírat. S touhle rodinkou jsem spokojený," říkal však s úsměvem.

Připomeňme, že Francouz v NHL patří Coloradu, ovšem uplynulou sezónu 2018/19 strávil v zámoří na jeho farmě Eagles hrající AHL. Co se táýče bojů v play-off v týmu byl k vidění coby trojka kryjící záda gólmanům Philippu Grubauerovi a Semjonu Varlamovovi. Colorado ale v play-off vypadlo už ve 2. kole, kde nestačilo na San Jose. Po zastávce v Česku se tento český gólman objevil v dějišti šampionátu už v sobotu večer.

Komplikace jsou s příjezdem druhé posily NHL, tedy centra Dallasu Radka Faksy. Nově by měl přiletět do Vídně ze zámoří až v pondělí v 11:15. Jeho příjezd bude s největší pravděpodobností znamenat konec pro Robina Hanzla, který od úvodu turnaje čeká na zapsání na soupisku.