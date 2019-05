MS v hokeji: Itálie opět schytala debakl, tentokrát se Švédy. Němci se trápili i s Dány

Jakkoli to zpočátku vypadalo, že se Švédům snad gólmana Marca de Filippa nepodaří při množství šancí překonat, přeci jen se skandinávskému týmu složený z hvězd z NHL v zápase zaskórovat hned osmkrát. Klidně ale mohl být rozdíl daleko vyšší, Švédům se ale Italů zřejmě zřelelo a zůstali tak u osmi přesných tref.

Italští hokejisté se za celou dobu zápasu pořádně nepodívali jak to vypadá v jejich útočném pásmu a spíše jen branili. V podstatě vypadali, že celý duel hrají v oslabení. Na stavu 8:0 pro Švédy se pak nejvíce podílel Anton Lander, jenž tak zaznamenal další hattrick na tomto turnaji.

Dánové sice brzy vedli, trápící se Němci ale o své výhře rozhodli ve druhé třetině

Duel mezi Dánskem a Německem se zdál být jako atraktivnější souboj nedělního odpoledne, jenže ani tento zápas nepatřil mezi ty, na které by divák nějak vzpomínal. Krásný hokej zkrátka košickou arénu nenavštívil. Pro veřejnost tak bylo akorát zajímavé sledovat to, jak si povedou stříbrní z posledních Zimních olympijských her Němci poté, co se v sobotu protrápili k výhře nad nováčkem z Británie 3:1.

Na hře našich západních sousedů se ale vlastně nic zásadního nezměnilo. Po sedmi minutách sice Dánové mohli prohrávat, když gólmana Dahma překonal Bergmann, jenže nakonec nebyl uznán kvůli postavení hráče v brankovišti poté, co si dánský realizační tým vzal trenérskou výzvu. V následujících minutách oba týmy ukázali kde všude se můžou lepšit. Nedokázali využít hned několik početních výhod, které měly k dispozici a tak na první regulérní gól museli v Košicích čekat až do půlky utkání. Tehdy už se Němcům povedlo vstřelit gól v přesilovce a to zásluhou Plachty, na 2:0 se pak krátce před odchodem do šatny na druhou přestávku podařilo zvýšit Tiffelsovi.

Třetí část zápasu byla z pohledu Dánů přeci jenom lepší a vytěžili z toho nejenom dvě trefy do tyče v případě Ellera a Niklase Jensena, ale i Bauův snižující gól v 51. minutě. Seveřanům se pak nevyvedla hra bez brankáře a zápas tedy nakonec skončil výhrou Němců 2:1.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (12.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Dánsko - Německo 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 51. Bau (Meyer, Larsen) - 31. Plachta (Draisaitl, Eisenschmid), 40. Tiffels (Kahun, Mauer)

SKUPINA B (Bratislava):

Itálie - Švédsko 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)

Branky a nahrávky: 3. Lander (Bratt, L. Eriksson), 26. Hörnqvist (E. Pettersson, L. Eriksson), 42. Lindblom (A. Kempe, W. Nylander), 43. Krüger (Rasmussen, M. Kempe), 49. Lander (L. Eriksson), 53. W. Nylander, 56. Lander (E. Lindholm), 59. Hörnqvist (A. Kempe)