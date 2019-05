MS v hokeji: Kanaďani nedali Britům šanci, Švýcaři uspěli ve vyrovnaném zápase nad Lotyši

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Zatímco v duelu s Německem nováčci z Velké Británie drželi krok se soupeřem, přičemž stříbrní z olympijského Pchjongčchangu rozhodli o svém vítězství až v závěru zápasu, tentokrát narazili Ostrované na o dost věhlasnějšího a těžího soupeře a to Kanadu. S kolébkou hokeje se sice během zápasu nikterak nevzdávali a bojovali o to, aby alespoň jednou rozvlnili kandskou síť, nakonec i v tempu, které nebylo z nejvyšších, dokázali hráči s javorovým listem vstřelit celkem osm gólů. To v Bratislavě sse hrál večer o dost vyrovnanější duel mezi Lotyšskem a Švýcarskem, ve kterém byli hlavními hvězdami oba brankáři Elvis Merzlikins a Leonard Genoni. Vše rozhodl svou trefou za stavu 1:1 tři minuty před závěrečnou sirénou teprve dvacetiletý forvard Nico Hischier. Simon Moser pak do prázdné branky už jen zvýšil na konečných 3:1.