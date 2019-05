Čechům střelecký prach zvlhnul. Rusové byli nad jejich síly a prohráli s nimi 0:3

Aktualizováno 19:02 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po vydařeném vstupu do turnaje, ve kterém nejprve vyhrál nad Švédy a pak nad Nory, český tým vedený koučem Milošem Říhou v Batislavě narazil na zatím nejsilnější kalibr a to na Rusy. S nimi to byl boj o průběžné vedoucí místo ve skupině B a tudíž přiblížení se do čtvrtfinále. Tentokrát ale puk od našich hokejek cestu do soupeřovy sítě nenašel, pouze dvakrát orazítkoval brankovou konstrukci. To Rusové mohou za svou výhru 3:0 děkovat dvojici Gusev-Kučerov.