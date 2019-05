MS v hokeji: Finům se povedlo s Američany dojít do prodloužení. V něm ale rozhodl Larkin

Aktualizováno 19:32 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po úspěšných zápasech proti Kanadě a Slovensku se tým ještě před turnaje neznámých mladíků z Finska chystal v pondělí odpoledne na dalšího soupeře a to Spojené státy americké. Fanoušci byli hlavně zvědavi zda i v tomto zápase se trefí nejtalentovanější z Finů Kaapo Kakko a jestli tak přidá další přesnou trefu k těm dosavadním pěti, které už na turnaji vstřelil. Tentokrát se tento osmnáctiletý hráč do zápisu nikterak nezapsal, i tak to ale Američané se Seveřany neměli vůbec jednoduché a výhru museli slavit až poté, co v prodloužení na 3:2 skóroval Larkin