MS v hokeji: Krutá prohra s Kanadou. Slováci přestřelku prohráli gólem v poslední vteřině, Švédové si smlsli na Norech

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Neuvěřitelný zápas se hrál v Košicích, kde se domácí Slováci po Američanech a Finech střetli s dalším těžkým soupeřem ve skupině A a to s Kanaddou. Jenže i tentokrát nechali na ledě Slováci všechno, bojovali o vítězství do samotného konce a to doslova. Přestože Slováci dvakrát v zápase vedli o dvě branky (2:0 a 4:2), Kanaďané pokaždé toto slovenské vedení dokázali vyrovnat. Vedoucí gól Kanaďanů na 5:3 pak vyhnal z branky gólmana Rybára, jenž byl nahrazen Čiliakem. A i když Sukel´ ještě dokázal vyrovnat na 5:5, duel do prodloužení nedospěl. Pouhou sekundu před koncem se totiž trefil narozeninový oslavenec Mark Stone a hráči s javorovým listem se tak mohli radovat ze tří bodů za výhru 6:5. To v Bratislavě už delší dobu před koncem zápasu bylo jasno, že z něj odejdou vítězně Švédové. Ti po druhé třetině vedli nad svým serverským rivalem už 8:0, Norové pak už pouze snížili na konečných 8:1.