MS v hokeji: Lotyši se trápili s italským gólmanem, Dánové mohli Britům uštědřit první desítku

V duelu s účastí hokejistů Velké Británie se snad ani nic jiného než dominance jejich soupeře z Dánska nečekala. Rozdíl byl mezi oběma týmy značný od samého začátku a k jeho smazání Ostrovanům nepomohla ani částá hra v oslabení. Britové se celkem rychle dostali v zápase do dvojnásobného oslbení 3 proti 5 a to bylo pro ně smrtící. trefil se v ní totiž Jesper Jensen. Ve 13. minutě už to pak bylo z pohleduu Dánu 3:0, když tentokráte klasickou početní výhodu dokázal využít Poulsen.

Krátce po začátku druhé třetiny to už bylo o čtyři góly a to už v brance nevydržel být gólman Bowns, kterého stejně jako v předchozím utkání nahradil Whistle. A i když dokázal uhranout několika až zázračnými zákroky, ani jemu se čisté konto udržet dlouho nepodařilo. Trvalo to prakticky pouhé dvě minuty, kdy ho překonal při další přesilové hře Eller.

Jak šel čas dál, Dánové postupně navýšili vedení až na konečných 9:0 a nebylo daleko od toho, aby jako první tým na letošním MS uštěsřili soupeři deset gólů. Dvakrát se v dalším průběhu utkání trefil Nicklas Jensen, svůj druhý gól v utkání přidal i Poulsen. Když už Britové puk ve třetí třetině přeci jen dostali za záda dánského brankáře Dahma, branka nebyla uznána kvůli hře vysokou holí. Čestného gólu se tak Britové nedočkali a prohráli 0:9.

Museli vyslat 36 střel, pak Lotyši proti Italům vstřelili první branku. Nakonec ještě přidali další dvě

Dlouho si museli v zápase v Bratislavě říkat, že hokej nemá logiku. Tolik příležitostí měli Lotyši k překonání brankáře Bernarda, ale tohoto italského hrdinu v tomto zápase do poloviny utkání nikdo z Lotyšů nepřekonal. Až ve 30 minutě se to po 36 předchozích střelách konečně povedlo Robertsu Bukartsovi. Navíc mohli být rádi, že po první třetině neprohrávali 0:1, jelikož Italům se podařil gól vstřelit, nakonec ale neplatil kvůli ofsajdu.

Výkon Lotyšska byl opravdu daleko za očekáváním. Kdo z jejich strany čekal nějaký neustálý tlak, byl zklamán. Co se týče jeho útočení, šlo spíše o postupné kroky vpřed. Roberts a Teodors Bukartsové byli těmi, kdo se starali o to, aby gólman Bernard měl v zápase dostatek zábavy, ale moc se jim ho spolu se svými spoluhráči skutečně překonávat nedařilo.

Ke konci druhé třetiny bylo na italském muži s maskou už znát, že sil už má málo a že to bude v následujích chvílích čím dál tím těžší. Ještě do druhé přestávky však stačil i díky neuvěřitelnému zákroku, když už se zdálo, že byl překonán, zaznamenat psaadesát zákroků. Po druhé třetině ale byl stav už 2:0, jelikož ve 39. minutě skóroval Marenis.

I ve třetí třetině, přestože se v ní trefili Lotyši ještě jednou zásluhou Blugerse v závěru do prázdné branky, předváděl neuvěřitelné věci. V jednom momentě dokázal nejen převzít svou ztracenou hůl od spoluhráče, ale ještě i chytat zrovna na něj mířenou střelu. Lotyši ale vyhráli 3:0 a i když jim to dala zabrat, povinné tři body mají započítány.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (14.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Velká Británie - Dánsko 0:9 (0:3, 0:5, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. J. Jensen (Eller, M. Lauridsen), 10. Bau (Boedker, Regin), 13. Poulsen (Olesen), 22. Bruggisser (Boedker, Madsen), 24. Eller (Jensen Aabo, Regin), 25. Nicklas Jensen (Eller, M. Lauridsen), 31. Nicklas Jensen (Strom, Eller), 36. Poulsen (J. Jensen, Olesen), 52. Poulsen (Jakobsen)

SKUPINA B (Bratislava):

Itálie - Lotyšsko 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts, Meija), 39. Marenis (Gegeris, Freibergs), 60. Blugers (Balcers, Keninš)