MS v hokeji: Další skalp. Po Dánsku a Británii si Němci poradili s Francouzi. I přes trápení slavili výhru i Švýcaři

Do německé branky tentokrát na rozdíl od předešlých zápasech posila z Colorada Grubauer, jenže v kleci vydržel jen do poloviny zápasu, neboť kvůli blíže nespecifikovaným potížím musel do kabin a byl tak zastoupen Treutlem. To všechno se už dělo za nerozhodného stavu 1:1, přičemž nejprve se v 18. minutě po brejkové akci trefil obránce Seider, o vyrovnání se pak ve 25. minutě na druhé straně postaral Fleury. Pro něho to tak byla již druhá přesná trefa na turnaji.

Francouzi ovšem v dalším průběhu hry poznali sílu německého týmu, ve kterém nalezneme i několik posil z NHL včetně Draisaitla, který tak narozdíl od předešlých německých zápasů na tomto MS splňoval roli tahouna mužstva už daleko lépe a velkou eoli pak v dalším průběhu zápasu hrála i stále rostoucí únava na francouzské straně. I přes to však dokázali Francouzi v poslední třetině přežít téměř dvouminutové dvojnásobné oslabení.

A i když se nedá říct o tomto zápase, že by byl ozdobou turnaje, Němcům se zkrátka podařilos přehledem dokráčet k tolik touženým třem bodům a tudíž k přiblíížení se ke vstupu do čtvrtfinále.

V alpském derby se po 26 letech podařilo Švýcarům porazit Rakušany po 60 minutách

Duel mezi Švýcarskem a Rakouskem začal z obou stran opatrným hokejem, ale jak to tak v hokeji bývá, gól vždy padne po nějaké chybě a tu v tomto zápase jako první udělali naši jižní sousedi. Po šesti minutách hry ale měli štěstí, že z toho ještě gól nebyl poté, co špatně vystřídali a hráli tak v šesti, za což byli Rakušani vyloučeni. Během přesilovky se země helvétského kříže dvakrát dostala do příležitostí, jenže ani Kurashev, ani Hofmann tehdy tedy ještě úspěšní nebyli.

Hofmann se mohl prosadit o čtyři minuty později, jenže nechal pouze vyniknout gólmana Kickerta. A gól pak nepadl ani v další švýcarské přesilovce, kde největší příležitost měl Fiala. Rakušané opravdu mohli být rádi, že přesná muška se ze švýcarských hokejek někam vytratila. A co víc, v 16 šli Švýcaři hned do čtyřminutového oslabení za vysokou hůl Josiho.Kritiickou situaci ale Švýcarsko přežilo a zanedlouho na to se podařilo otevřít skóre Fialovi poté, co mu přihrál Hischier.

Na začátku druhé dvacetiminutovky byli diváci v Bratislavě svědky i hry 3 na 3 a a ni v této situaci neuspěl Hofmann proti Kickertovi, ze kterého už mohl pomalu dostávat osypky. Především Kickert může za to, že nebyli hokejoví fanoušci svědky dalšího debaklu. V následujících chvílích si poradil třeba Andrighettovým zakončením nebo se Simonem Moserem, jenž neuspěl hned dvakrát.

V závěrečném dějství měli pro změnu dvojnásobnou přesilovku v zápase Rakušani, ale ani oni tuto početní výhodu. K tomu, aby byl na švýcarských hokejkách nakonec klid, si museli Švýcaři počkat až do 54. minuty. Tehdy totiž na 2:0 zvýšil Josi a to s přispěním teče bránícího hráče. Poté, co pak po Ambühlově střetu s Pallestrangem museli pořadatelé až několik minut měnit plexisklo, dokázal v přesilovce na 3:0 ještě zvýšit Kurashev, následně pak ve hře pěti proti třem na konečných 4:0 upravil Andrighetto.

Švýcaři tak tedy před duely s nejtěžšími soupeři ve skupině a se skórem 16:1 vedou právě bratislavskou skupinu.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (14.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Německo - Francie 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Seider (Fauser, Hager), 34. Plachta (Eisenschmid, J. Müller), 38. Draisaitl (Kahun), 60. Holzer - 25. Fleury (T. Bozon, Manavian)

SKUPINA B (Bratislava):

Švýcarsko - Rakousko 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 20. Fiala (Hischier, Praplan), 54. Josi (Loeffel, S. Moser), 59. Kurashev (Hischier), 60. Andrighetto (R. Diaz, Praplan)