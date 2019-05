MS v hokeji: Američané dovolili Britům vstřelit tři branky, Švýcaři si s Nory bez potíží poradili

Přestože před zápasem mezi USA a Británií asi málokdo čekal, že si tým z Ostrovů poprvé od roku 1962 připíše výhru na světovém šampionátu a že to bude zrovna proti takovým velikánům jakými jsou američtí hokejisté. Protože ale Američané zdaleka po ledě nepohybovali v takovém tempu s jakým by jinak přistoupili do duelů s daleko silnějšími soupeři, možná i proto se mohlo zdát, že Britové dokáží s hvězdy a pruhy bruslit a i díky tomu tak nebyla výhra USA nakonec tak vysoká.

Hra ale po většinu nabízela obrázzek, kdy zámořští reprezentanti obléhali britskou branku chráněnou britskými obránci, které se stali i z útočníků. Neznamenalo to však, že by fanoušci neviděli nějakou britskou snahu o zaútočení. Za vše hovoří 13 střel, které vyslali na amerikcého brankáře Demka v první dvacetiminutovce. Navíc jedna z nich byla dokonce úspěšná. Po chybě v americké obraně se to podařilo Hammondovi, kterému se tak povedlo kotouč dostat přes padajícího gólmana. Tehdy ale vyrovnávali Britové na 1.1. Ještě před tím se totiž na americké straně trefil Riemsdyk. Ani Hughesovi, jenž trefil tyč, ani Eichelovi se na něj navázat v první třetině nepodařilo.

Zpátky do vedení se mohli Američané vrátit po teči Larkina, jenže americká radost byla přeťata po britské trenérské výzvě, která usvědčila z Larkinova hraní vysokou holí. Oslavy hokejistů USA tak byly odloženy na o několik minut později, kdy už se regulérně trefil Keller a za chvíli pak na 3:1 vstřelil gól Kreider po Eichelově přihrávce. Také ve druhé třetině se Britové dostali do několika příležitostí, ale ani ta největší pět minut před koncem této části hry nebyla proměněna. A tak tedy mohl DeBrincat zvyšovat na 4:1. Přesto se po další laciné chybě v americké defenzivě povedlo snížit Britům na 4:2 zásluhou Perliniho. Kane, Ryan a na druhé straně Brit Davies pak v závěrečné části hry korigovali výsledek na konečných 6:3 pro Američany.

Únavu Švýcaři nepřipustili. Díky Ambühlovi porazili Nory

Švýcarům se povedlo vyhrát i čtvrtý duel ve skupině B a díky tomu se tak opět přiblížit k postupu mezi osmičku nejlepších. Hlavním strůjcem úspěchu byl Ambühl, který o sobě dal poprvé vědět už po šesti minutách hry, kdy po návštěvě v útočném pásmu předvedl bekhendový blafák a překonal tak gólmana Holma.

Poté, co zvýšili během utkání na 3:0 postupně Hischier a Hofmann, se Ambühl jako skórující ukázal ještě v 57. minutě, kdy tečoval střelu Genazziho. Poté to byl jeho 21. gól na MS, ve kterém nastoupil ke svému již 103. zápasu. Ještě tři zápasy a v počtu startů na MS tak může dorovnat rekrod, který v držení jeho krajan Mathias Seger.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (15.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

USA - Velká Británie 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. J. van Riemsdyk (P. Kane, Suter), 30. Keller (Q. Hughes, Demko), 32. Kreider (Eichel, Suter), 38. DeBrincat (D. Ryan, P. Kane), 41. P. Kane (Kreider, Hanifin), 50. D. Ryan (Glendening, Hanifin) - 16. Hammond (D. Phillips), 40. Perlini, 57. Davies (Lachowicz)

SKUPINA B (Bratislava):

Švýcarsko - Norsko 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Ambühl (Ch. Bertschy, Loeffel), 21. Hischier (Fiala), 50. Hofmann (Martschini), 57. Ambühl (Genazzi, S. Moser) - 59. T. Lindström (Reichenberg)