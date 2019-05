MS v hokeji: Další krutá prohra pro Slováky, tentokrát s Němci. Rusové dali Italům desítku

Jelikož dělillo ve skupině A Němce od Slováků před jejich vzájemným zápasem šest bodů, bylo pro oba tyto týmy důležité, jak dopadne právě jejich ostře sledovaný a očekávaný vzájemný duel. Zpočátku měli domácí reprezentanti několik příležitostí k tomu, aby oni jako první mohli otevřít skóre zápasu, jenže během úvodní části hry se našim východním sousedům gólmana Niederbergera překonat nepodařilo.

Až do 24. minuty si museli navíc Slováci počkat na nějakou větší šanci. Právě tehdy totiž zakončoval Buc, ovšem jenom do tyče. Opět tak platilo ono otřepané "Nedáš, dostaneš!", neboť chvíli na to to byli Slováci, kteří prohrávali 0:1. Do střelecké listiny se zapsal Michaelis, když úspěšně zakončil akci, kterou započal Eisenschmid. Pro zajímavost, jednalo se teprve o čtvrtou střelu, kterou Němci vyslali na slovenskou svatyň. Brankář Niederberger pak mohl opět líbat svou dobře postavenou brankovou konstrukci, když Slováci podruhé v utkání trefili opět tyč, tentokrát se to podařilo v obrovské příležitosti Pánikovi. Následně ovšem dostali svěřenci kouče Craiga Ramseyho možnost hned dvojnásobné přesilové hry, kterou zanedlouho dokázali využít. Na 1:1 tak tedy vyrovnal Sekera a když pak ještě hrálo Slovensko přesilovku 5 na 4, stav zápasu se k radosti zaplněné košické arény otočil na 2:1 a to díky Hudáčkovi.

V dalších minutách už se ale Slovákům další branku přidat k jejich škodě nepodařilo. A to je mrzelo po konci utkání tuplem a možná ještě víc. Podobně jako s Kanaďany, i nyní s Němci totiž nezvládli závěr zápasu. Na 2:2 se totiž nejdříve povedlo vyrovnat Eisenschmidovi při německé hře bez brankářeSkoro přesně půlminutu před koncem základní hrací doby pak o tři body pro Němce rozhodl jejich tahoun Draisaitl. Slováci tak, i přesto, že je nyní čekají lehčí soupeři, budou mít s postupem ze skupiny co dělat.

Itálie neměla šanci. Proti ní se za Rusko poprvé na MS trefil Ovečkin

Jediným Italem, kterého si mohli fanoušci v Bratislavě skutečně všimnout, byl opět gólman Bernard. Hrdina z předešlého o dost vyrovnanějšího duelu s Lotyši (1:3) i proti Rusku opět pochytal více než šedesátku střel. Soupeř byl ale z jiné galaxie, Rusko i přes tréninkové tempo uštěsřilo Italům deset gólů, což se v jednom zápase na tomto šampionátu stalo poprvé, a zasloužili se o to vedle Ovečkina i Chafizulin, Kovalčuk, Grigorenko, Kučerov, dvakrát Dadonov a dvakrát Kuzněcov.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (15.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Německo - Slovensko 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Michaelis (Eisenschmid), 59. Eisenschmid (Seidenberg, Kahun), 60. Draisaitl (Kahun, Tiffels) - 29. Sekera (Černák, Tatar), 30. L. Hudáček (Pánik, Tatar)

SKUPINA B (Bratislava):

Rusko - Itálie 10:0 (4:0, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 1. Zajcev (Gusev, Kučerov), 9. Chafizullin (Gusev, Kučerov), 14. Kuzněcov (Barabanov), 17. Ovečkin (Kuzněcov), 21. Kuzněcov (Ovečkin, Orlov), 27. Kovalčuk (Kuzněcov), 34. Dadonov (Kučerov, Gusev), 37. M. Grigorenko (Barabanov), 45. Kučerov (Chafizullin, Zajcev), 46. Dadonov (Kovalčuk)