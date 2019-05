Kapitán národního týmu Voráček spěchal k porodu. Stihne Lotyše?

Jak prozradil Voráček na svém facebookovém profilu, jeho druhý syn váží téměř čtyři kilogramy a měří přes 50 centimetrů. "Takže výborná základna! Je nádhernej! Markétka všechno perfektně zvládla a je v pořádku. Jsem na ni opravdu moc pyšnej. Oba jsme moc šťastní," popsal Voráček a ujistil, že se k týmu opět brzy připojí.

Devětadvacetiletý útočník Philadelphie synův příchod na svět stihl. "Do porodnice v Uherském Hradišti odvezl kapitána národního mužstva po čtvrté hodině ráno manažer Jan Černý, Jakub se vrátí odpoledne," potvrdil tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

S Voráčkem počítají i trenéři. "Měl by tady být včas na zápas. Když nebude nějaký problém, měl by normálně nastoupit," uvedl po rozbruslení asistent trenéra Robert Reichel. "Myslím, že i pro Vorase je to příjemné, že se vše stalo už teď a nemusíme to řešit dál v turnaji. Stalo se, to je příroda, té nemůžeme poručit. Tak to prostě je," prohlásil Reichel.

Voráček má již syna Jakuba z předchozího vztahu s Američankou Nicole.

Stejné "starosti" měl hned na startu MS i brankář Patrik Bartošák. Ten nejprve v pátek večer vychytal cennou výhru 5:2 nad úřadujícími mistry světa Švédy, v noci spěchal za partnerkou Dominikou do Ostravy a ráno se stal otcem Damiana. "Něco takového jsem ještě nezažil, je to premiéra," přiznal pobaveně Reichel na téma dvou porodů v jednom týmu v průběhu šampionátu.

"Je dobrý, že to ty kluky chytilo mimo zápas a mohli tak u porodu být. Věřím, že Voras by to měl stihnout do večera. Žádné komplikace z toho nejsou. Vždycky se to nějak zařídilo, nevidím v tom problém. Je to blízko, takže žádný problém," uvedl Reichel.

A zda hrozí odjezd z podobných důvodů ještě u někoho dalšího z výběru kouče Miloše Říhy? "Snad už ne...," smál se Reichel.