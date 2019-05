MS v hokeji: Kanada si koledovala s Francií o problém, přesto nakonec splnila povinnost. Švédové si poradili s Rakušany

Nemuselo platit, že když Kanaďané předvedou další zápas v tréninkovém tempu, že ten duel nakonec dospějě ke třem bodům pro kolébku hokeje. Jenže Kanada to dokázala takovýmto způsobem i proti Francii. A to i přesto co poté, kdy zámořští hokejisté vedli nad Francií už 3:0, se právě Kanaďané nechali tímto tříbrankovým vedením trochu uchlácholit a svému soupeři tak dovolili nečekané zdramatizování tohoto utkání.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se totiž zásluhou Fleuryho a Recha podařilo outsiderům zápasu snížit už na rozdíl jediné branky, tedy na 3:2. Ještě že ale mají Kanaďané ve svém kádru Manthu. Ten nejen, že otevřel skóre po devíti minutách hry, díky němu také Kanada odskočila ve třetí třetině na rozdíl dvou branek, když na 4:2 zvýšil ve 49. minutě. Právě polovina závěrečné části hry byla rozhodující, jelikož v 51. minutě na konečných 5:2 zvýšil Stone a i když v posledních minutách hráli "javorové listy" několikrát v oslabení kvůli zbytečným zákrokům, žádná branka ani na jedné straně už do závěrečné sirény nepadla.

Rakušané proti Švédům neměli šanci. Ter Kronor devíti góly vyřídily po Norech dalšího soupeře

Lepší vstup do šampionátu si čerstvá švédská posila z NHL Landeskog nemohl přát, hned při svém prvním střídání otevřel po dvou minutách skóre duelu s Rakouskem.

Ti stejně jako před tím Norové poznali jaké to je z ledu odcházet, když jste zápas prohráli skórem 1:9. Na tomto vysokém švédském víězstvím se pak Landeskog podílel ještě dvě dalšími asistencemi a stejné kanadské bodování v tomto zápase, tedy 1 branka dvě asistence, měl také Elias Petterson, kterému se na tomto MS zaím střelecky, ani v asistencích zrovna nedařilo.

Proti Rakušanům, pro které budou důležitější až nadcházející zápasy s Norskem a Itálií, se tak trefoval ve švédském dresu snad každý, kdo mohl a každý, komu se před tím tak moc nedařilo, Rakousku se ale přeci jenom čestný gól v zápase vstřelit podařilo díky Rafflovi ve 48. minutě.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (16.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Kanada - Francie 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Mantha (Theodore, Severson), 11. Nurse (Marchessault, Dubois), 17. Cirelli (Couturier, Reinhar), 49. Mantha, 51. Stone (Marchessault) - 37. Fleury (Chakiachvili, Guttig), 43. Rech

SKUPINA B (Bratislava):

Švédsko - Rakousko 9:1 (5:0, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Landeskog (E. Pettersson, E. Lindholm), 3. Krüger (O. Lindblom), 6. W. Nylander (Wennberg, Hörnqvist), 8. A. Larsson (W. Nylander), 15. A. Kempe (Lander, Ekholm), 30. Rasmussen (Krüger), 34. E. Lindholm (Landeskog, E. Pettersson), 43. Ekman-Larsson (Wennberg, Hörnqvist), 46. E. Pettersson (E. Lindholm, Landeskog) - 48. M. Raffl (F. Hofer, Schlacher)