MS v hokeji: Finsko opět i díky Kakkovi vyhráli nad Dánskem. Museli ale otáčet

Vzhledem k poněkud ospalému začátku ze strany favorizovaných Finů se gólu diváci v Košicích v první třetině nedočkali a museli si na něj počkat až do 22. minuty. Gól však tehdy vstřelili Dánové a byli tak odměněni za poctivé bránění úvodního finského snažení. Do střelecké listiny se tak jako první v zápase zapsal Medsen, jemuž se podařilo proměnit přesilovou hru. To bylo ale tak všechno, co by se dalo napsat o dánském výkonu v tomto utkání, v dalších minutách totiž dominovali po tomto gólu probuzení Finové.

A netrvalo to dlouho a na hrací ploše opět řádil i Kaapo Kakko. Po akci po pravém křídle se dostal kolem obránce podobně jako to dělal Jaromír Jágr, následně dokázal obehrát i gólmana Dahma a pak už pro něj nebyl žádný problém dostat kotouč za brankovou čáru, 1:1. Kakko mohl v zápase přidat i druhoui přesnou trefu, kvůli teči Pesonena, jenž tak tedy díky tomu zvýšil v 52. minutě na konečných 3:1, se tak ale nestalo. Dodejme, že o druhou finskou branku se ve 35. minutě postaral Manninen.

Jak Finové otočili nepříznivé skóre, duelu už pouze jenom kontrolovali a žádné zdramatizování už nepřipustili.

Konečný výsledek zápasu hokejového MS na Slovensku (16.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Finsko - Dánsko 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 26. Kakko (Lehtonen), 35. Manninen (Rajala, Lehtonen), 52. Pesonen (Kakko) - 22. Madsen (Nicklas Jensen, M. Lauridsen)