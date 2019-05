Česko vs. Itálie ŽIVĚ: Dojdou Češi k povinným třem bodům? Dalším soupeřem jsou Italové

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Po obratu a nakonec dalším vítězném zápase ve skupině na letošním MS na Slovensku s Lotyšskem (6:3) se česká hokejová reprezentace po 24 hodinách střetne s dalším soupeřem a to tentokrát s Itálií. Pro tým Miloše Říhy by to vzhledem k dosavadním italským výkonům na MS měl být pohodový zápas, na jehož konci by měly být povinné další tři body do tabulky. Poprvé na šampionátu se v brance představí posila z NHL Pavel Francouz, přičemž krýt záda mu bude na střídačce Šimon Hrubec. Gólman Bartošák má volno a dnes je v roli spolukomentátora České televize. V sestavě pak nalezneme i Milana Gulaše, pro kterého to bude reprezentační debut na světovém šampionátu. Zápas Česko vs. Itálie můžete sledovat online od 20:15 na webu Eurozprávy.cz