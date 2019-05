MS v hokeji: Slováci tentokrát žádné drama s Francií nepřipustili a stále myslí na postup. V souboji Norů s Rakouskem byl k vidění hattrick

Na Slovácích bylo v zápase proti Francouzům znát, že jim dvě předešlé kruté porážky vzal elán z prvních zápasů na jejich letošním domácím mistrovství světa. Nebýt přesilovek, možná byse asi do vedení nedostali, protože se jinak do nějakých větších příležitosti nemohli v úvodu zápasu propracovat. I když první dvě početní výhody, které měli domácí k dispozici, ještě nevyužili, ve 14. minutě se to přeci jenom díky Pánikově první trefě na MS v jeho kariéře už podařilo. O pět minut později, tedy ještě před sirénou ukončující první třetinu, mohl na 2:0 zvýšit Lantoši, tomu se ale nakonec samostatný nájezd nepodařilo gólově zakončit. Za chvíli se v brejkové příležitosti na druhé straně ukázal Fleury, jenž taktéž neuspěl.

Přesto se ale Slovákům povedlo úvodní dvacetiminutovku zakončit svou druhou přesnou trefou, o níž se tentokrát postaral Sukel, 2:0. Během druhé třetiny bylo slovenským fanouškům ještě více do skoku, když se ve 25. minutě prosadil Hudáček, který po krásné individuální akci, kdy vymíchal gólmana Hardyho, tak navýšil na 3:0. Ještě do druhé přestávky se ale Francouzům povedlo snížit na rozdíl jedné branky, když se postupně trefili Manavian a Texier, přičemž první vstřelil gól v ponechané výhodě, druhý pak v přesilovce.

Slováci si ale řekli, že tentokrát žádné drama rozhodně nepřipustí a závěrečná třetina také podle toho vypadala. Byla v naprosté režii domácích, kterým se nakonec povedlo góly Černáka, Čajkovského a Nagyho upravit stav na uklidňujících 6:2. Soupeř už dokázal do konce zápasu pouze korigovat na 6:3, když se trefil v 58. minutě Rech.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (17.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Francie - Slovensko 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 33. Manavian (Hecquefeuille, Bertrand), 36. Texier (Chakiachvili, Fleury), 58. Rech (Texier, Dame-Malka) - 14. Pánik (Lantoši, Sekera), 20. Sukel (Fehérváry, Tatar), 26. L. Hudáček (Pánik, Černák), 41. Černák (Pánik, Tatar), 43. Čajkovský (Buc), 46. Nagy (Daňo, Marinčin)

SKUPINA B (Bratislava):

Rakousko - Norsko 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Branky a nahrávky: 23. P. Schneider (Heinrich, Komarek), 50. Komarek (Pallestrang, P. Schneider), 60. Heinrich (P. Schneider, Zwerger) - 3. Bull (T. Lindström), 37. Johannesen (Valkvae Olsen, Martinsen), 51. Reichenberg (Haga, Holös), 54. Bull (M. Olimb, Reichenberg), 60. Bull (T. Lindström)