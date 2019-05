MS v hokeji: Britové se sice třetinu drželi, nakonec ale dostali od Finů pět branek

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Byl to opět jeden z duelů, kdy se čekalo kolik brankář jednoho z mužstev vychytá za zápas střel a specielně pro Brity bylo zase zajímavé, jak dlouho to bude trvat do chvíle, kdy jejich miláčky poprvé v duelu inkasují. Tentokrát Ostrované v košické skupině A nastoupili proti Finům opět i s největší hvězdou turnaje Kaapou Kakkem, ani tomuto osmnáctiletému talentu se nepodařilo Velké Británii vstřelit gól už v první třetině. Až v následujících minutách se Finům podařilo vstřelit outsiderům celkem pět gólů a to díky následující pětici nás Toni Rajala, Atte Ohtamaa, Joel Kiviranta, Kristian Kuusela a Mikko Lehtonen. Gólman Bowns nakonec pochytal něco přes 40 střel.