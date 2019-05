MS v hokeji: Češi mají už nyní jisté čtvrtfinále. Soupeř zdaleka jistý není

Svěřenci již zmiňovaného šedesátiletého stratéga ovšem chtějí nejen, že po sedmi letech dojít k vytouženým medailím, ale také se po skupině nestěhovat z Bratislavy do druhého města pořádající tento šampionát, tedy do Košic. Tak by se stalo pouze v případě, kdyby po skupině český tým skončil na třetí nebo čtvrté pozici. O tom, zda nakonec Češi zůstanou i pro čtvrtfinálový duel ve slovenské metropoli, může hodnš napovědět sobotní večerní zápas skupiny B mezi Švédskem a Švýcarskem, stejně pak i výsledky těchto týmu v jejich soubojích s Ruskem. Nejjdenoduší pro národní tým však bude porazit nejen Rakousko, ale v posledním duelu skupiny i Švýcarsko. Tak už by se o žádné další výsledky dalších týmů starat neměl a v Bratislavě by tak jistojistě zůstal i nadále.

Soupeř týmu kapitána Jakuba Voráčka vzejde, jak už tomu bývá na světových šampionátech pravidlem, z druhé skupiny, tedy ze skupiny A hrané v Košicích. Z ní už teď určitě postupují Finové a a téměř jistě i Němci, přičemž jejich vzájemný duel na závěr nemusí určitě vítěze skupiny A. Největší šanci na to mají právě Finové, protože Němci mají před sebou kromě sobotního zápasu s Kanadou ještě zápas s USA.

Podle všeho bude český tým čekat na svého čtvrtfinálového soka až do samotného konce základních skupin, tedy do pozdního úterního večera. Tehdy totiž skončí zámořský souboj mezi Kanadou a Američany a ten rozhodne o finální podobě skupiny A.