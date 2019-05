MS v hokeji: Němci neměli proti Kanadě nárok. Italové vstřelili první gól na MS, s Nory i tak prohráli

Němečtí reprezentanti rozhodně do zápasu s obrovským favoritem z Kanady nechtěli jít hned poraženecky, což na nich bylo vidět v úvodu tohoto utkání. Za krátko ale poznali sílu svého soupeře v plné její kráse a navíc jim Němci pomáhali svými vyloučeními. V první třetině využili zámořští hráči hned dvě početní výhody, přičemž nejprve se to podařilo ve 3. minutě Chabotovi, v 17. minutě pak pro změnu Marku Stoneovi. Tomuto forvardovi se vůbec dařilo. V následujícím průběhu zápasu totiž skóroval v dalších dvou přesilovkách a zaznamenal tak hattrick.

I když se díky Ehlizovi v závěru druhé třetiny podařilo Němcům snížit na 1:4, v závěrečném dějství k žádnému zdramatizování nakonec nedošlo. Německý tým definitivně rezignoval, když v rozmezí pouhých 147 vteřin inkasoval další tři branky. I tak se ale Němci už nyní radovat z jistého postupu mezi nejlepším osm mužstev turnaje, stejně jako Kanaďané.

Italům první gól na letošním MS nepomohl, o jasné výhře Norů rozhodl až gólostroj v poslední třetině

Duel Itálie s Norskem příliš oku lahodící hokej fanouškům v Bratislavě nepřinesl. Kdyby celá hala spala první třetiny, o nic by nepřišla, tedy až na jeden gól Norů z 16. minuty, který vstřelil Reichenberg.

Až v poslední dvacetiminutovce se rozhodli oba týmy, že ukáží, že umí střílet góly. Tentokrát se skutečně podařilo skórovat i Italům a to po 457 minutách na elitním MS. Ve 43. minutě se to povedlo Micelimu, jenž tak tehdy snížil na 1:2 a jehož nebezpečnost poznali v pátek i Češi, když se v zápase s námi dostal několikrát do příležitostí. Ve třetí třetině to ale byli Norové, kteří dominovali a kterým se podařilo vstřelit dalších šest branek a ustanovili tak tím skóre na konečných 8:1.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (18.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Kanada - Německo 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 3. Chabot (Marchessault, Strome), 17. Stone (Severson, Nurse), 27. Stone (Strome, Marchessault), 39. Stone (Dubois), 44. Mantha, 45. Mantha (Turris), 46. S. Reinhart (Strome), 54. Cirelli (Joseph) - 39. Ehliz (Eisenschmid, Seidenberg)

SKUPINA B (Bratislava):

Itálie - Norsko 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Branky a nahrávky: 43. Miceli (Helfer, S. Kostner) - 16. Reichenberg (Lesund, Martinsen), 42. Trettenes (M. Olimb, Valkvae Olsen), 44. Haga (Valkvae Olsen, Bonsaksen), 48. Lindström (Martinsen), 50. Olden (Holös, M. Olimb), 52. Röymark, 60. Espeland (Bull, Haga)