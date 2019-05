MS v hokeji: Hokejisté Slovenska výhrou nad Brity udrželi naděje na postup. Repríza loňského finále nabídla přestřelku, které zvládlo Švédsko

Slováci, i když to mají s vyhlídkami do čtvrtfinále všelijaké, jen ne dobré, nastoupili do duelu s Velkou Británií tak, jako kdyby případný postup za´áležel pouze na nich a jejich výkonu v tomto utkání. Už po třech minutách hry se košická hala otřásala v základech, když se krátce za sebou prosadili Sekera a Tatar. V polovině prvního dějství to už bylo 3:0, když na takovýto stav zvýšil Marinčin v přesilovce. Ještě před první pauzou ale dovolili Slováci svým nedůrazem v defenzivě Britům vstřelit druhý gól na MS, který vstřelil Hammond, pro kterého tak to byla druhá přesná trefa na Slovensku. Poprvé se trefil proti Německu.

Ve druhé třetině ale Slovákům tříbrankový náskok vrátil Čajkovský. Do konce zápasu se pak naši východní sousedé trefili ještě třikrát, přičemž se do střelecké listiny zapsali postupně Studenič, Sukula (ten se trefil v oslabení) a Bondra, jenž pro změnu tečoval ve třetí třetině.

Připravujeme další podrobnosti...

Konečné výsledky zápasů hokejového MS na Slovensku (18.5.2019):

SKUPINA A (Košice):

Velká Británie - Slovensko 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Hammond (Richardson) - 3. Sekera (Buc), 3. Tatar, 10. Marinčin (Krištof), 25. Čajkovský (Pánik), 30. Studenič (Krištof), 36. Sukel (Liška, Koch), 58. Bondra (Koch, Nagy)

SKUPINA B (Bratislava):

Švédsko - Švýcarsko 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Wennberg (J. Klingberg), 26. W. Nylander (Hörnqvist, A. Larsson), 29. E. Gustafsson (W. Nylander), 52. Ekman-Larsson (W. Nylander, Wennberg) - 5. Andrighetto (Haas), 28. Genazzi (Josi), 51. Haas (Scherwey, Ch. Bertschy)