MS v hokeji: Proti Rakousku se změnami sestavě. Reichel při rozbruslení ukázal své umění

Dal si deset puků na kruh pro vhazování a právě z takové vzdálenosti je jakoby nic vypálil na branku. Příklepem a s rychlopalbou je poslal všechny do sítě na zadní tyč prázdné klece, přičemž některé byly až tak přesné, že do sítě zapluly i s pomocí brankové konstrukce. Sice v tu chvíli bylo v hledišti na bratislavském stadionu přítomno pouze několik novinářů, i tak bylo znát, že i u nich uznalé udivení nad Reichlovými zakončeními.

Po skončení tohoto aktu Reichel vypadal, jako kdyby ani on sám nevěřil tomu, že to takhle zvládá. Jeho nadřízený, hlavní kormidelník národního týmu Miloš Říha ho hned posílal do hry 4 na 4, kterou v tu chvíli na rozbruslení praktikovali samotní hráči. "Tak já to vím, že to tam pořád je. Byla to ale jen taková zkouška. Potřeboval jsem si jen protáhnout záda. A sám se sebou jsem tou zkouškou prošel," řekl poté novinářům Reichel s úsměvem. A dodal, že se do sestavy rozhodně do nějakého ostrého zápasuna MS přímo nezapojí. "Já už leda tak na centru nějaký gardy," řekl na jakém postu a kde by ho tak mohla veřejnost vidět.

Co se týče tedy sestavy českého týmu, který od 16:15 v neděli nastoupí proti Rakousku, tak v brance se stejně jako v předchozím duelu objeví Pavel Francouz. Na rozdíl od pátku v ní ale nebudou tentokrát figurovat Moravčík s Chytilem. Naopak v ní nalezneme obránce Jana Koláře, pro kterého to bude proti Rakousku jubilejní 100. start v reprezentačním dresu. "Sestava bude trošku jiná, udělali jsme pár změn, ale celkově vzato by to mělo být podobné jako naposledy. Půjdeme do zápasu s třinácti útočníky a budeme chtít všechny zapojit. Hrát budou tentokrát Tomáš i Hynek Zohornové," prozradil Reichel.

Pravděpodobná sestava ČR na zápas s Rakouskem:

Francouz - Hronek, D. Musil, Gudas, Kolář, Zámorský, D. Sklenička, Rutta - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Faksa, Jaškin - Gulaš, Jan Kovář, D. Kubalík - Řepík, T. Zohorna, Palát - H. Zohorna